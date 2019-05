Mirrorless con mirino: quali sono le migliori

Mirrorless con mirino quale comprare

Quando si sta cercando una buona mirrorless con mirino ci si rende conto di molte differenze tra un modello e l’altro. Alcuni brand hanno deciso di produrre mirrorless sprovviste di mirino, basandosi sul fatto che ormai con la diffusione degli smartphone, tante persone si sono abituate a non usarlo più o non lo ritengono fondamentale. Dall’altra parte troviamo invece alcuni modelli che integrano un mirino ibrido, quindi sia elettronico che ottico, pensati invece per chi ha capito l’importanza di tale strumento e non ne può fare a meno. La via di mezzo risiede nelle mirrorless che sono sprovviste di mirino, ma hanno la possibilità di integrarlo come accessorio, questa caratteristica le rende estremamente versatili e adatte sia a chi ne può fare a meno, sia a chi non ha un budget consistente e vuole iniziare senza mirino per poi pensare all’upgrade in futuro.

Tuttavia bisogna considerare che nel caso delle mirrorless, la scelta migliore risiede nei modelli dotati di mirino elettronico, che è il vero mirino pensato per le questo tipo di fotocamera, il quale integrando tecnologia e innovazione, sta riuscendo piano piano a far sentire sempre meno la mancanza del mirino ottico delle reflex. I mirini elettronici però, proprio per la loro natura, sono molto diversi tra di loro. La tecnologia infatti è in continua evoluzione e per questo motivo quando si deve scegliere una mirrorless con mirino elettronico vanno fatte molte considerazioni sulla qualità del viewfinder. Viste le grandi differenze tra le tipologie di mirrorless con mirino e le ulteriori diversificazioni delle diverse categorie, abbiamo deciso di sviluppare questa guida dividendo i modelli in base al tipo di mirino di cui sono provviste, selezionando le migliori.