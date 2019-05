Mirrorless 4K: quali sono i modelli su cui puntare questo mese

Mirrorless 4K quale comprare

Quando si sceglie di comprare una mirrorless 4K bisogna pensare che ormai moltissimi modelli di questa categoria sono in grado di registrare video in 4K. Questo perché la maggior parte delle mirrorless hanno una data di produzione abbastanza recente e di conseguenza nel mercato delle mirrorless, il 4K è diventato quasi uno standard.

Possiamo dire che ormai il 4K si trova su moltissimi modelli, per questo motivo è difficile selezionare la migliore mirrorless 4K, e i consigli sono quelli di guardare in generale le caratteristiche video, gli accessori aggiuntivi e le qualità fotografiche. Sicuramente la migliore mirrorless 4K dovrà avere un monitor ribaltabile o meglio ancora orientabile a 360 gradi, per permettere di effettuare anche vlog e riprese per youtube. Un’altra caratteristica da guardare è la qualità stessa del 4K, che per semplificare può essere misurata in base agli fps: maggiori saranno i frame per secondo registrati in 4K e migliore sarà la qualità stessa del 4K grazie ai movimenti più fluidi che risulteranno nel video. Infatti ci sono alcuni modelli di mirrorless come la Nikon 1 J5 che sono in grado di registrare in 4K ma ad una qualità pari a 15 fps, un numero non certo elevato che quindi vi costringerà ad utilizzare comunque la ripresa in Full HD per risultati più soddisfacenti. Per questo motivo non abbiamo inserito questa mirrorless nella guida, e ci siamo focalizzati sui modelli che integrano il 4K ad almeno 24 fps.

Per facilitare la ricerca abbiamo diviso i modelli in base al sensore, si parte con il micro 4/3 fino ad arrivare al sensore full frame. Questa organizzazione permette di avere una panoramica dei prodotti già ordinata in base alle specifiche esigenze date dalla grandezza del sensore. Infatti ogni sensore ha le sue caratteristiche che rendono le fotocamere di quella categoria più adatte per alcuni tipi di video e foto ed altre meno.