Micro SD: come e quale scegliere

Migliore micro SD quale comprare

Le schede di memoria sono tra gli accessori più venduti per i nostri dispositivi. Inizialmente commercializzate con prezzi folli per la loro capacità, le micro SD hanno adesso un costo irrisorio e permettono di espandere la capacità di telefoni e tablet con pochi euro. C’è solo un problema: comprarne una è, talvolta, come infilarsi in una giungla. Centinaia di produttori, mille sigle diverse, classi e capacità che non aiutano a capire le vere prestazioni di ciò che si sta andando ad acquistare.

Non tutte le micro SD sono uguali, anzi: lo standard si è evoluto parecchio nel corso degli anni, andando di pari passo con quello della sorella maggiore SD (Secure Digital). In principio erano solo disponibili in tagli minuscoli: 32, 64 e 128 MB. Successivamente, a partire dal 2006, sono state introdotte le prime microSDHC (Secure Digital High Capacity, cioè ad ampio quantitativo di memoria) da 4 GB di storage, e infine sono cresciute di taglio: prima 8 GB, poi 16 e così via fino a ben 64 GB.

Come si classifica, oltre alla sua capacità, una micro SD? Semplice: le schedine utilizzano lo stesso sistema di rating della loro velocità delle più grosse SD – se state cercando una SD formato standard, vi rimandiamo alla nostra guida alla migliore scheda SD. Parliamo quindi delle classi, un termine che ne indica la loro velocità minima di funzionamento. Il numero della classe indica esattamente a quanti MB/s minimi avviene il trasferimento: 2 MB/s per una Classe 2, 10 MB/s per la Classe 10. Questo sistema non va ad indicare quindi una velocità massima della scheda: quel valore lo andrà a specificare il produttore nella scheda prodotto, o direttamente sulla micro SD stessa. Come vediamo dall’immagine sovrastante, la classe ha come logo una “C” con all’interno il numero che ne indica, appunto, la velocità minima.

Va però constatato che la differenza di prezzo fra memorie di classi basse o alte è sempre più risicato: comincia a non avere senso comprare una Classe 4 da 8 GB spendendo 7€, se per 9€ si acquista una velocissima UHS-1. Se avete un terminale in grado di registrare video in 4K, è necessario puntare ai modelli un po’ più costosi, ovviamente UHS-1 Speed Class 3 (evitate di comprare quelle di classe inferiore), ma anche molto capienti – proprio perché i video in 4K sono molto complessi e necessitano di spazio in memoria per essere catturati. Per far fronte a questa necessità abbiamo indicato, in base al taglio, i modelli adatti ai dispositivi che registrano video in 4K, che hanno fondamentalmente velocità di scrittura e lettura elevate (sono questi i valori che dovete tenere sotto controllo).

A tutto questo, bisogna aggiungere una parte importante del discorso che comprende i nuovi standard pensanti per i video. Nello specifico: V6, V10, V30 V60 e V90. I numeri che seguono l’etichetta “V” stanno ad indicare il quantitativo di informazioni trasferite al secondo in mega. Si parte quindi dalla V6 – che corrisponde ad una classe 6 – con i suoi 6 MB/s fino ad arrivare alla V90 con i suoi 90 MB/s. Ovviamente questo nuovo sistema di classificazione ha una valenza maggiore per i fotografi o per chi utilizza spesso il proprio smartphone per riprendere video. I segmenti V60 e V90 sono espressamente indicati per l’acquisizione di feed video a risoluzione 8K; mentre, scendendo dal V60 fino al V30, troviamo il supporto alla risoluzione 4K.

Vediamo quindi cosa comprare: le marche a cui ci affideremo sono due, cioè Samsung e SanDisk, vere aziende campionesse nella produzione di memorie.