Nintendo Switch micro SD: i migliori prodotti per espandere la memoria

Micro SD Nintendo Switch: quale comprare

Se hai acquistato Nintendo Switch – se non l’avessi ancora fatto e stessi valutando l’acquisto puoi sempre fare riferimento alle ultime offerte di Amazon – una delle funzionalità presenti all’interno della nuova console è rappresentato dalla possibilità di espandere la memoria di sistema tramite schede micro SD. Questa possibilità si applica per diverse necessità. Prima di tutto, la memoria interna da 32 GB potrebbe non risultare sufficiente per archiviare i tuoi giochi, specialmente se acquistati tramite e-shop. L’installazione di una micro SD si rivela assolutamente necessaria quindi per l’installazione di giochi e di future applicazioni rilasciate sullo store digitale di Nintendo.

Secondariamente, l’utilizzo di una micro SD è utile anche per conservare i tuoi momenti di gioco preferiti. Grazie al tasto screenshot presente direttamente sulla console, infatti, puoi scattare delle immagini di gioco in maniera istantanea e di esportarle su PC e altri dispositivi semplicemente estraendo la micro SD utilizzata per l’occasione.

I limiti

Le funzioni garantite dalla micro SD su Nintendo Switch, tuttavia, pone anche determinate limitazioni. Tra queste, al momento l’azienda non ha previsto la possibilità di copiare o esportare i dati di salvataggio per poterli conservare come backup all’interno di un altro dispositivo. In questo caso, Nintendo sta valutando diverse alternative tra cui una piattaforma cloud per poter conservare in maniera automatica i propri salvataggi. Per questo motivo, dunque, l’unica possibilità è mantenere i dati di salvataggio all’interno della memoria interna e di acquistare direttamente una micro SD come destinazione principale per l’installazione di giochi ed applicazioni.

Passando ai fattori da tenere in considerazione per quanto riguarda l’acquisto di un modello di micro SD piuttosto che un altro, Nintendo Switch supporta micro SD con capacità fino a ben 2 TB, più che sufficienti per l’installazione di tutta la lineup dei giochi Nintendo Switch in uscita nei prossimi mesi. Da questo punto di vista, tuttavia, è comunque necessario specificare che al momento non sono consigliabili soluzioni al di sopra dei 256 GB, sia per questioni di prezzo sia per una sostanziale mancanza di tagli superiori sul mercato. Una caratteristica di grande importanza, inoltre, è la velocità di trasferimento dati garantito dalla micro SD, in quanto l’acquisto di un modello meno performante può comportare conseguenze come piccoli lag all’interno del gioco o allungamenti fastidiosi nei tempi di caricamento. La nostra selezione Nintendo Switch micro SD, pertanto, terrà conto proprio di questi fattori per permetterti la migliore scelta per le tue esigenze.