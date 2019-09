Migliore materasso: la nostra guida per un sonno profondo

Migliore materasso: quale scegliere

Prima di parlare di come scegliere, vogliamo ricordare che un materasso non è un acquisto, è un investimento. Un materasso può rappresentare una spesa significativa, ma è una spesa in cui ogni singolo euro ha il suo peso. La differenza tra un materasso comprato considerando il prezzo e un materasso comprato considerando la qualità si nota molto, visto come passiamo circa otto ore al giorno appoggiati su di esso. Non sarebbe un’esagerazione dire che la qualità del sonno è responsabile della qualità della vita, in quasi ogni suo aspetto. Un sonno migliore significa maggiore concentrazione, quello è sicuro, ma anche minore stress e di conseguenza meno rischi per tutte quelle malattie e quei problemi ad esso legati.

Oltre alla salute mentale, va considerata anche la salute fisica. Il mal di schiena è infatti uno dei rischi peggiori che si corrono con materassi vecchi o di scarsa qualità. Se hai mai sofferto di questi dolori sai che possono davvero rovinarti la giornata, se non addirittura impedirti di muoverti nei casi peggiori. Per questo motivo è bene investire senza paura in un buon materasso. Ne risparmierai sia in termini di stress che in termini di problemi fisici in futuro. Si tratta inoltre di un acquisto che dura molto a lungo: ne parleremo più a fondo alla fine della guida, ma un materasso ben mantenuto dura al minimo 8 anni. Gli acquisti a lungo termine sono qualcosa in cui vale sempre la pena scegliere prodotti di qualità, perché risparmiare al primo acquisto può voler dire dover comprare prodotti sostitutivi molto più spesso.

Come selezionare il migliore materasso per te

La prima cosa da sapere è che non esiste un materasso migliore in assoluto, ma esiste il migliore materasso per te. Cosa intendiamo con questo è presto detto: ogni persona è diversa, e per ogni persona il sonno è una questione a sé stante. Inoltre non è solo un fattore legato a gusti personali, ma proprio a questioni di differenze fisiche che rendono migliore il riposo su superfici più dure o più morbide. Se soffri di mal di schiena, o problemi di articolazioni, o sei corpulento o particolarmente magro, tutti questi fattori vanno a influenzare la scelta del migliore materasso per i tuoi bisogni. Devi quindi considerare la tua scelta in rapporto al pubblico a cui si riferiscono i produttori; per questo motivo spiegheremo a chi è più adatto un certo materasso in modo da aiutarti a trovare esattamente quello che ti serve.

Di seguito divideremo i materassi in vari tipi, a seconda del tipo di imbottitura utilizzata. Spiegheremo i loro vantaggi e svantaggi prima di segnalare i materassi migliori, ricordando che inseriremo i matrimoniali, ma quasi tutti hanno anche opzioni di acquisto singole che costano molto meno. Spiegheremo i vari tipi principali, ma bisogna ricordare che molti modelli sono ibridi e integrano elementi diversi. Esistono comunque fattori generali da considerare prima di studiare i modelli specifici, principalmente la posizione in cui preferisci dormire. Se dormi sul fianco, ti servirà un materasso più morbido che possa adeguarsi al tuo corpo. Se invece dormi sdraiato a pancia in su, allora una soluzione più rigida è l’ideale.