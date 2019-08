Migliore macchina per caffè espresso: buono come al bar

Migliore macchina per caffè espresso: quale comprare

La scoperta del caffè è da attribuire a delle capre etiopi (ebbene sì!) e al loro pastore che si imbatté in questa particolare pianta nel tentativo di capire perché, nel cuore della notte, il suo gregge non dormisse ma continuasse a pascolare pieno di energia. Secondo la leggenda fu sempre lui ad abbrustolire e macinare i semi del caffè per farne un’infusione. Nel corso del XVI secolo la nuova bevanda si diffuse in tutta Europa, ma si dovette aspettare ai primi anni dell’900 prima di poter gustare un espresso. La formula perfetta per un macchina che producesse un caffè denso e cremoso, il cui aroma fosse esaltato e non più nascosto da un retrogusto di bruciato, la raggiunse l’italiano Achille Gaggia. Un sistema il suo che, tramite la pressione generata da dei pistoni, spingeva l’acqua ad alta temperatura tra il caffè macinato. E vista la rapidità con cui questa bevanda veniva prodotta, venne ribattezzata caffè espresso.

Ancora oggi il segreto per produrre un buon espresso è racchiuso nella formula originaria del signor Gaggia. Il progresso tecnologico ha portato con sé tante innovazioni che hanno contribuito a migliorare la struttura e il funzionamento delle macchine da caffè, ma pressione e velocità continuano ad esserne gli ingredienti fondamentali. Se l’espresso per voi è questione di vita o morte prestate attenzione ai seguenti parametri.

In generale una buona macchina del caffè si attesta sempre e minimo sui 15 bar di pressione. Infatti, se questa è inferiore l’acqua viene sospinta con poca forza nel filtro dove si trova il caffè in polvere e la bevanda risultante sarà leggera e acquosa. Se la pressione è invece alta, l’acqua a contatto con il caffè si impregna di tutte le sue sostanze e del suo aroma, dando vita ad una bevanda densa, gustosa e con quella tipica crema in superficie.

L’altro fattore da considerare è la velocità che si traduce in potenza e quindi in potenza. È importante perciò che la macchina non sia inferiore ai 400 W, perché risulterebbe molto lenta e impiegherebbe troppo tempo a preparare ed erogare il caffè. Oggi però ogni macchina da caffè che si rispetti impiega circa 30 secondi per realizzare un caffè, un grande vantaggio che si riflette nel gusto e nella riduzione dei consumi e del tempo di attesa.

Tuttavia, ciò che davvero determina la bontà del caffè espresso è… il caffè stesso! Indipendentemente dalla miscela e dalla torrefazione che più vi piace, il gusto e la consistenza finale dipendono anche dalla tipologia di sistema che si sceglie. Capsule, cialde, caffè macinato o in grani, ogni sistema ha i suoi vantaggi specifici e delle caratteristiche che si riflettono direttamente sul prodotto finale. A seconda del sistema poi i prezzi variano, sia per le macchie che per il caffè stesso. Noi non abbiamo tralasciato niente e in questa guida all’acquisto vi proponiamo la migliore macchina per caffè espresso per ogni sistema!