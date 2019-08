Migliore macchina per caffè a capsule: un buon caffè senza sforzi

Migliore macchina per caffè a capsule: quale comprare

C’è un motivo se il sistema a capsule è così diffuso, ed è la sua praticità. Le macchine che utilizzano le capsule sono, infatti, un perfetto compromesso tra qualità e comodità che si rivolge ad ogni tipo di utente, lasciandolo sempre più che soddisfatto. Il loro funzionamento è estremamente semplice, si accendono con un solo tasto e in circa 30 secondi hanno già raggiunto la temperatura ideale e sono pronte all’uso. L’utente non deve quindi far altro che inserire la capsula e attendere pochi secondi prima di poter gustare il suo caffè. Non dovrà preoccuparsi di altro, né di preparare concretamente il caffè, né di pulire dopo ogni utilizzo. Infatti, questo sistema garantisce il massimo risultato al minimo sforzo, e solo una volta ogni tanto vi dovrete preoccupare di svuotare e sciacquare il contenitore delle capsule e il vano raccogli goccia, senza bisogno di manutenzione e speciali cure quotidiane. Insomma, per i più pigri questo sistema è una vera e propria manna dal cielo, a casa o in ufficio non ci può essere nulla di più semplice e rapido.

I vantaggi di questo sistema non si limitano però alle sole comodità. Il caffè in capsule è uno dei più buoni e molto simile per il gusto intenso e il corpo denso a quello dei bar, tanto che anche i più intenditori ne rimarranno contenti. Le capsule sono infatti sigillate ermeticamente, di modo che il caffè non entri mai a contatto con l’aria e preservi intatte le sue proprietà e l’aroma. Il caffè erogato sarà quindi come appena macinato. La controparte di questa nota positiva è che le capsule non sono tutte uguali e quindi non sono universali, ma è necessario trovare quelle compatibili alla marca (e spesso anche al modello) della vostra macchina. Oltre a quelle originali, si trova comunque una grandissima varietà di capsule compatibili di diversi marchi produttori di caffè. Inoltre, esse hanno un forte impatto ambientale, essendo difficili da riciclare.

Infine, è importante tenere conto di una serie di caratteristiche che una macchina da caffè a capsule deve possedere per produrre un buon caffè. Innanzitutto, deve avere una potenza superiore ai 400 W, poiché altrimenti sarebbe molto lenta e impiegherebbe troppo tempo a riscaldarsi e ad erogare il caffè. Ma essenziale è la pressione: più questa è alta e più l’acqua passa con forza tra la polvere di caffè impregnandosi delle sue caratteristiche. Perciò se la pressione si attesta o è superiore ai 15 bar il vostro caffè sarà cremoso e saporito, altrimenti molto leggero e acquoso. In questa guida all’acquisto dedicata alla migliore macchina per caffè a capsule abbiamo selezionato per voi un modello base ma molto efficiente dedicato al solo caffè espresso, e un altro dispositivo più avanzato che permette di preparare anche bevande a base di latte. Entrambe le macchine scelte sono targate Nespresso, a nostro avviso il marchio migliore a cui affidarsi in fatto di capsule poiché ogni macchina ha una pressione eccellente di 19 bar e quest’azienda dà la possibilità di riportare le capsule usate in boutique per poi riciclarle e produrne di nuove. Vediamole insieme, ma ricordate che sino al 27 ottobre 2019 acquistando su Amazon una macchina Nespresso riceverete un buono da 25€ da spendere in caffè o prodotti del marchio.