Migliore macchina fotografica è la collana di guide all’acquisto pensata per coloro i quali si trovano ad affrontare il problema di quale macchina fotografica comprare. In questa raccolta troverai, infatti, diverse guide e consigli appositamente realizzati per un obiettivo. Aiutarti a scegliere tra le migliori macchine fotografiche presenti sul mercato, quella più adatta alle tue specifiche esigenze.

L’universo delle macchine fotografiche, ad oggi, è davvero vasto. Troppo vasto, soprattutto agli occhi di un utente meno esperto che per la prima volta affronta la domanda qual’è la migliore fotocamera da comprare. Oggi infatti esistono macchine fotografiche pensate e realizzate per diverse categorie di utenti, con le rispettive destinazioni d’utilizzo. Proprio su questa base abbiamo deciso di mettere a punto una serie di guide all’acquisto organizzate in base alle tue necessità e/o preferenze.

Per mettere a punto queste guide la nostra redazione ha esaminato una ad una le migliori macchine fotografiche dei principali brand, selezionando le migliori ed inserendole nelle loro categorie di appartenenza. Facendo ciò ci siamo rivolti solo ed esclusivamente ai migliori siti di e-commerce disponibili in Italia – uno su tutti Amazon – dandoti modo di disporre sempre e comunque dei migliori prezzi sui prodotti che vedrai apparire nei nostri articoli. Il rapporto qualità/prezzo è importante per noi, e pensiamo che sia indubbiamente lo stesso anche per tutti voi che leggendo questa pagina vi state affacciando ad affrontando un acquisto di queste proporzioni. Quando vi trovate in procinto di effettuare un acquisto di questo tipo il nostro consiglio è quello di essere lungimiranti ed avere un occhio di riguardo verso il futuro, sempre e comunque. Spendendo qualcosa in più, spesso e volentieri, riuscirete ad ottenere un prodotto più longevo, o con una semplice marcia in più. Noi, in questo senso, vi garantiamo il nostro impegno nel proporvi i migliori prezzi disponibili in rete, con l’obiettivo di rendervi l’acquisto più semplice e di godere dei migliori rapporti qualità/prezzo sui prodotti da noi selezionati.

Tutti gli articoli sono costantemente monitorati dal nostro team e aggiornati mensilmente. Al fine di offrirti una visione, sempre aggiornata, delle migliori macchine fotografiche sul mercato. Proprio per questo nelle nostre guide non troverai mai prodotti obsoleti, bensì potrai stare sicuro di avere sempre a disposizione prodotti di ultima generazione, dotati delle ultime tecnologie disponibili sul mercato. Teniamo molto a garantirti solo il meglio, quindi puoi stare certo che acquistando un prodotto listato nelle nostre guide all’acquisto non rimarrai deluso. Per maggiori dettagli su come realizziamo le nostre guide, ad ogni modo, vi rimandiamo alla pagina come lavoriamo.

L’ultimo aggiornamento risale a Maggio 2019.

Migliore macchina fotografica: cosa sono e come funzionano

Non è di certo facile capire quale potrebbe essere la migliore macchina fotografica che fa al caso vostro, ecco perché con i nostri approfondimenti vogliamo guidarvi nel processo di selezione e scelta in base alle vostre esigenze e al vostro budget. Prima di passare al punto successivo è però necessario capire che tipi di fotocamere esistono e perché dovreste preferirne una piuttosto che un’altra (sempre in base alle vostre esigenze). Ricordatevi comunque una cosa importante: una fotocamera è come una bacchetta di Harry Potter: è lei a scegliere voi.

Esistono 4 principali diversi tipi di fotocamere: compatte, bridge, reflex e mirrorless. Ecco cosa sono e come funzionano, un approfondimento che di sicuro vi aiuterà a capire quale può essere la migliore macchina fotografica per le vostre esigenze.

Fotocamera compatta: cos’è e come funziona

Una fotocamera compatta è esattamente ciò che viene descritto con il nome: un dispositivo piccolo, tascabile e facile da usare. Da sempre “fotocamera compatta” è stato sinonimo di facilità d’uso e massima portabilità, per questo viene scelta da chi non vuole ottenere foto estremamente professionali ma si limita a puntare e scattare. Sebbene esistano fotocamere compatte professionali, spesso però il termine fa riferimento appunto ad una fotocamera semplice che non dà troppe preoccupazioni all’utilizzatore.

Una fotocamera compatta ha di solito un obiettivo retrattile che si attiva (e si estende) al momento dell’accensione. Tramite un tasto funzione è possibile effettuare lo zoom grazie al fatto che di solito le ottiche integrate (non intercambiabili) offrono un range di inquadratura variabile tra il grandangolare (per foto panoramiche e di paesaggio) e il teleobiettivo (per foto di ritratto o dalla distanza). Le fotocamere compatte moderne integrano anche WiFi e/o Bluetooth per il rapido trasferimento di foto a smartphone e tablet.

Di solito inoltre, le fotocamere compatte più economiche integrano batterie stilo che possono essere cambiate manualmente, anche se, ultimamente, si stanno diffondendo sempre di più modelli con batterie al litio ricaricabili (che consigliamo).

Fotocamera bridge: cos’è e come funziona

Una fotocamera bridge è l’esatta evoluzione di una compatta, con la differenza di essere più ergonomica ed ispirata ad una reflex. Una fotocamera bridge di solito integra un ottica (sempre non intercambiabile) in grado di raggiungere più distanza e ad una qualità maggiore rispetto ad una fotocamera compatta.

Allo stesso modo, una fotocamera bridge offre gli stessi automatismi di una compatta (per puntare e scattare) ma anche la possibilità di utilizzare funzioni pienamente manuali al fine di personalizzare al meglio i propri scatti.

Questi modelli integrano sempre una batteria al litio (che ormai ha sostituito quasi completamente le batterie stilo) ed è possibile quindi ricaricare direttamente il dispositivo con il cavo fornito.

Una fotocamera bridge di solito monta zoom molto potenti in grado di raggiungere grandi distanze e, nei modelli più onerosi, arrivare anche a fotografare la luna da vicino durante la notte. Tutto dipende dalle vostre esigenze e dal vostro budget a disposizione. Sicuramente la migliore macchina fotografica per chi cerca una via di mezzo interessante.

Fotocamera mirrorless: cos’è e come funziona

Alcuni degli aspetti principali che stanno portando molti fotografi a passare dalle reflex alle mirroless sono sicuramente le dimensioni ed il peso: non essendo necessario lo spazio fisico per montare uno specchio e un pentaprisma, i corpi delle mirrorless sono tendenzialmente più piccoli e compatti e di conseguenza più leggeri rispetto alle tradizionali reflex.

Le mirrorless infatti montano uno specchio in meno rispetto alle reflex (cosa che vedremo più in basso), e questo permette di avere un ingombro interno sensibilmente minore al fine di ridurre peso e ingombro. Una caratteristica delle mirrorless è anche il fatto di essere 100% digitali in tutto e per tutto: praticamente ogni mirrorless incorpora un mirino elettronico senza ritardi / lag in grado di mostrarci già come sarà la foto finale (a meno che non si tratti di lunghe esposizioni o condizioni luminose particolari inarrivabili dal mirino fino alla foto finale).

Oltre a questo, tramite adattatori, è possibile montare ottiche “standard” da reflex al fine, se necessario, di aumentare la qualità (aumentando però anche peso e dimensioni).

Nel mercato odierno, le mirrorless sono in grado di restituire grande qualità grazie soprattutto a veri e propri sensori aps-c o full frame come abbiamo spiegato nell’articolo dedicato.

Fotocamera reflex: cos’è e come funziona

Le fotocamere reflex (chiamate anche fotocamere dslr) rappresentano la scelta più classica e storica tra i fotografi professionisti o amatori. Le reflex sono la naturale evoluzione, dettata dal progresso tecnologico, delle SLR a pellicola (Single Lens Reflex). Per completezza è bene specificare che tale classificazione risulta ampiamente superata, in quanto la differenza fra le due tipologie riguarda non il meccanismo di funzionamento, bensì il tipo di elemento sensibile: un tempo pellicole 35mm, oggi sensori digitali di tipo CMOS o CCD.

Mentre un tempo il costo proibitivo delle DSLR le rendeva accessibili soltanto ad una fetta molto selezionata di utenza (solitamente di tipo professionale) il graduale e deciso abbattimento dei costi ha portato queste macchine fotografiche ad espandersi in ogni tipo di ambito, con la creazione di categorie di reflex dedicate sia al fotografo principiante, sia all’amatore evoluto e sia al professionista più esigente.

Di solito, le reflex costituiscono la possibilità per un fotografo amatore di fare il primo passo verso qualcosa di più professionale oppure direttamente un passo importante (se acquistate una reflex Pro). Certo, a differenza di una mirrorless avrete a che fare con un peso e un ingombro importante, senza però rinunciare alla perfetta ergonomia (soprattutto se avete le mani grandi). Un altro motivo per scegliere una reflex è sicuramente la grande varietà di obiettivi disponibili sul mercato.

Quale macchina fotografica comprare

Ora che avete compreso al meglio quale potrebbe essere per voi la migliore macchina fotografica, a scelta tra compatta, bridge, mirrorless o reflex, è bene consultare le nostre guide all’acquisto che vi guideranno passo per passo nella scelta della vostra futura fotocamera in base alle vostre esigenze e al budget a disposizione.

Ricordatevi che non esiste necessariamente una fotocamera migliore di un’altra per iniziare: se non avete precise pretese / competenze / necessità, quasi tutte vanno bene per iniziare e capire se la fotografia può piacervi. Si tratta solo di capire le vostre singole esigenze in termini di qualità, caratteristiche, peso e dimensioni. Se cercate qualcosa di poco impegnativo per delle foto ricordo, una compatta andrà benissimo, se volete qualcosa di più potete virare su una bridge, diversamente, se il vostro interesse è certo di una passione in continua evoluzione allora cercate una mirrorless o una reflex.

Abbiamo realizzato diverse guide all’acquisto pensate per aiutarti a scegliere la migliore macchina fotografica per ogni categoria. Non solo, per ogni categoria di fotocamera, abbiamo identificato diverse esigenze specifiche che potrebbero essere soddisfatte con un modello in particolare. Questa raccolta di guide all’acquisto si basa sulla classica distinzione delle macchine fotografiche in: reflex, mirrorless, compatte e bridge.

Se la tua ricerca della migliore macchina fotografica non si focalizza su una categoria in particolare, ma su uno specifico utilizzo. O se, semplicemente sei alla ricerca della migliore fotocamera per delle categorie meno classiche, allora questa seconda sezione è quello che fa al caso tuo.

