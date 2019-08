Migliore macchina da caffè professionale: qualità garantita anche a casa

Migliore macchina da caffè professionale: quale comprare

Chi ama il vero gusto del caffè ha difficoltà ad adattarsi a bevande che, per quanto buone, non raggiungono a pieno il livello di perfezione da loro desiderato. Si possono attraversare diversi step e testare tutti i sistemi, sino ad approdare alle macchine automatiche domestiche. Queste sono infatti quelle che permettono di ricreare più fedelmente il gusto e il corpo del caffè del bar ma non tutti ne rimangono soddisfati. Non rimane altro da fare quindi che acquistare proprio una macchina da bar! In questa nostra guida all’acquisto dedicata alla migliore macchina da caffè professionale abbiamo cercato delle soluzioni che potessero appunto trasportare il bar dentro ambienti quali la casa, gli uffici, i negozi e in generale luoghi di lavoro o dove si ha l’esigenza di produrre tante tazze di caffè durante la giornata. Non vi consiglieremo modelli super professionali e costosi come appunto quelli che utilizzano le attività dedicate, ma altri che ne rispecchiano le caratteristiche tecniche e possono vantare la stessa professionalità. Vi mostreremo quindi i migliori risultati anche per quanto riguarda le dimensioni, facendo si che il rapporto qualità-prezzo sia sempre adeguato.

Andiamo ora a vedere le specifiche tecniche che devono possedere. La pressione di almeno 15 bar e la potenza superiore ai 400 W che vi abbiamo già indicato come caratteristiche fondamentali per le macchine da caffè domestiche continuano ad essere requisiti importanti. L’alta pressione infatti determina bevande corpose dal sapore intenso poiché spinge con maggiore forza l’acqua verso il filtro del caffè. Se l’acqua passa debolmente tra la polvere di caffè, la bevanda che ne risulterà sarà irrimediabilmente acquosa e poco saporita. Un buon wattaggio, invece, favorisce un dispositivo sempre rapido nell’accensione e nell’erogazione delle bevande.

Le macchine professionali hanno però sistemi più complessi e strutturati. Si parte da una caldaia, generalmente in acciaio inox, ma che si può trovare anche in rame e in ottone, dove l’acqua viene scaldata e tenuta a lungo alla giusta temperatura. Questa viene poi spinta con forza dalla pompa elettrica tra il caffè in polvere dove ne assorbe appunto l’aroma e le proprietà. Esternamente poi troviamo il manometro, che indica la pressione raggiunta, e il gruppo, costituito dal braccio e dal portafiltro in cui inserire il caffè, proprio come in una macchina manuale. Non manca mai nemmeno il pannarello per montare il latte e preparare un buon cappuccino schiumoso come al bar. Molti modelli hanno delle macine integrate per macinare i chicchi di caffè al momento, mentre con altre dovrete utilizzare caffè già macinato o dotarvi di macine a parte, se volete appunto godere di una bevanda sempre fresca. A differenza però delle automatiche sarete voi a dosare la quantità giusta di caffè da mettere nel filtro e a prepararlo quindi manualmente. Vediamo ora le macchine che abbiamo scelto per voi!