Migliore macchina caffè Nespresso: what else?

Migliore macchina caffè Nespresso: quale comprare

Per essere uno dei più grandi marchi al mondo nel settore del caffè, Nespresso non è né un’azienda italiana, né ha alle spalle una storia millenaria. Nata soltanto nel 1986 da una costola della multinazionale svizzera Nestlé, produsse la sua prima macchina caffè nel 1995. In poco più di 30 anni di vita, l’azienda è riuscita a imporsi in un mercato molto competitivo e ricco di concorrenti, merito non solo di una fortunata campagna pubblicitaria che noi tutti ricordiamo e associamo al volto di George Clooney. Nespresso ha infatti puntato tutto sulla qualità dei suoi prodotti e delle bevande, trasformando la pausa caffè in un’esperienza personale di degustazione, strizzando l’occhio al consumatore con l’estetica accattivante delle proprie macchine caffè e delle capsule colorate, in cui ogni colore designa un gusto e un’intensità differente. Pur ponendosi come un brand di lusso elitario, in cui ogni cliente fa parte di un club esclusivo, Nespresso è in realtà alla portata di tutti.

Le sue macchine caffè, infatti, hanno dei prezzi che oscillano tra i 60€ per quelle più semplici e i 150€ per quelle che integrano dei sistemi per il latte, salendo fino ai 400-500€ per le macchine più innovative e complete, coprendo così ogni esigenza e budget. I modelli disponibili sono tanti e diversi tra di loro per forme, colorazioni e funzioni, e realizzati tutti in collaborazione con esperti produttori di fiducia come De’Longhi, Krups o di recente anche KitchenAid.

Ci sono però una serie di caratteristiche comuni a tutte le macchine da caffè e a tutti i brand che meritano un’attenzione particolare. Partiamo dal caffè. Quello prodotto dalla Nespresso è di altissima qualità, specie in virtù della natura delle capsule che sigillano perfettamente la polvere dentro un contenitore ermetico in alluminio e che così non entra mai a contatto con l’aria, rischiando di perdere le sue proprietà. Il grande vantaggio delle capsule è quello quindi del sapore e della corposità, ma ci sono anche degli svantaggi. Innanzitutto, le capsule hanno un costo più elevato rispetto agli altri sistemi e non sono universali, perciò se deciderete di non utilizzare le capsule originali Nespresso, dovrete ricercarle compatibili per il marchio. Tuttavia, grazie alla grande diffusione di macchine Nespresso, tantissimi produttori di caffè realizzano capsule compatibili e quindi non sarà un problema trovarle. Infine, le capsule sono molto difficili da riciclare e hanno un impatto ambientale elevato. Nespresso è però riuscita ad aggirare anche questo problema con un programma di riciclo che permette ai consumatori di riportare le capsule usate in boutique: l’alluminio sarà così riciclato potenzialmente all’infinito, mentre dai fondi del caffè sarà ricavato compost.

Passando alle prestazioni, quelle assicurate da Nespresso sono altissime. Infatti la potenza, che non deve mai essere inferiore ai 400 W, è sempre superiore ai 1000 W anche nelle macchine più piccole e semplici. Un wattaggio elevato, garantisce dispositivi veloci nell’accendersi, nel riscaldarsi e nell’erogare le bevande. Altrettanto fondamentale è la pressione, che si attesta sempre sull’eccellente valore di 19 bar, difficile da riscontrare in altri brand. La pressione deve infatti essere alta per realizzare caffè denso e buono proprio come l’espresso tipico dei bar e generalmente si trovano macchine con un massimo di 15 bar. Vediamo ora qual è la migliore macchina caffè Nespresso per ogni fascia di prezzo.