Migliore macchina caffè americano: per estendere la pausa caffè a tutta la giornata

Migliore macchina caffè americano: quale comprare

Per un italiano è difficile scendere a patti con il fatto che c’è chi non apprezza il caffè espresso non solo all’estero, ma anche in Italia. Il caffè americano si è imposto come valida alternativa perché, se la concentrazione di caffeina in una tazza è la stessa rispetto ad un espresso, si tende però a consumarne di più, allungando il piacere del classico caffè e ottenendo un maggiore potere stimolante. Più propriamente quando si dice caffè americano si intende un espresso allungato con acqua che, secondo la leggenda, ebbe origine durante la seconda guerra mondiale per rispondere alle richieste dei soldati americani sbarcati nella penisola e per i quali il nostro caffè era troppo forte. Oramai però con questo termine si indica generalmente il caffè “all’americana”, ossia quello preparato con l’apposita macchina dotata di filtro.

Queste macchine, anche chiamate caffettiere americane, sono composte da due parti principali. La prima è la caraffa all’interno della quale viene erogato il caffè, che può avere capienze diverse, segnalate in litri oppure con il numero di tazze preparate. Le macchine più piccole ne producono fino a 5, mentre quelle più grosse e capienti arrivano anche 20 tazze. È importante che la caraffa sia termica, poiché il prodotto non verrà consumato tutto insieme e si manterrà così caldo e pronto alla consumazione per più tempo. Le macchine da caffè americano hanno poi una struttura fissa sempre uguale. Nel parte inferiore troviamo lo scomparto in cui appunto inserire la caraffa, mentre in quella superiore vi sono il serbatoio per l’acqua, meglio se estraibile per una pulizia più semplice, e il filtro. Quest’ultimo è l’elemento più essenziale del dispositivo, poiché è qui che l’acqua passa per produrre un buon caffè che non risulti né troppo amaro, né acquoso. I filtri sono essenzialmente di due tipi. Alcune macchine sono dotate di cestini appositi dove inserire filtri usa e getta, realizzati in carta con una una forma triangolare o conica e che vanno acquistati a parte. Sempre più macchine però dispongono di filtri integrati e permanenti in nylon o acciaio, che possono essere riutilizzati semplicemente lavandoli (anche in lavastoviglie) dopo ogni uso.

Il sistema che utilizzano le macchine da caffè americano è completamente diverso da quello della macchine per espresso e si parla di filtraggio ed infusione. La bevanda non è semplicemente annacquata come si potrebbe sbrigativamente pensare, ma segue una preparazione diversa, più simile a quella del tè. Anche il tipo di caffè che utilizziamo deve avere una macinatura specifica e più grossolana rispetto a quella fine usata per la classica moka, che altrimenti darebbe origine ad una bevanda del forte sapore di bruciato. Inoltre, questo caffè è più leggero e la miscela deve avere una percentuale maggiore di arabica e una tostatura più chiara, quindi meno amara, che esalta l’aroma e non la corposità. Proprio per questi motivi, tra i dettagli tecnici non troveremo indicazioni sulla pressione, né andremo a cercarle. Un fattore essenziale è invece la potenza che deve essere molto alta e attestarsi sui 1000 W, di modo che l’erogazione avvenga più velocemente. La potenza va di pari passo con la capienza e sarà quindi più alta se la macchina è più grande.

Alcune macchine hanno poi dei macina caffè integrati, ma questa appare più come una scelta che strizza l’occhio al mercato italiano e alle sue tradizioni. Le miscele per caffè americano si possono trovare già pronte senza necessariamente doversi dotare di macinini a parte o preoccuparsi da soli del giusto grado di macinatura. Molte macchine hanno poi dei timer con i quali settare l’orario in cui si desidera trovare il caffè già pronto e caldo. Tra le altre caratteristiche ci sono il sistema antigoccia per interrompere l’erogazione e riprenderla in seguito e la funzione aroma, con la quale personalizzare la bevanda a seconda dei gusti. Se infatti volete un caffè più intenso basterà selezionarlo e la macchina lavorerà più lentamente, permettendo all’acqua di assorbirne tutte le proprietà.

Se siete ancora convinti che il caffè americano non sia altro che acqua sporca allora date uno sguardo alle nostre guide dedicate alle macchine per caffè espresso. Se no proseguite la lettura più sotto e scoprite con noi qual è la migliore macchina caffè americano per le vostre esigenze. Troverete tre modelli da noi selezionati in base alle loro caratteristiche, disposti per fascia di presso crescente.