Fotocamera reflex Nikon: la selezione delle migliori del 2018

Nikon D3400

Nikon D3400 si pone come rivale di Canon EOS 1300D tra le migliori reflex entry level. Nikon D3400 integra un sensore DX in grado di scattare foto a 24,2 megapixel, un processore d’immagine EXPEED 4 che permette raffiche a 5fps e può raggiungere senza troppi problemi sensibilità ISO fino a 25600. La caratteristica principale di questa fotocamera è sicuramente la presenza di un Bluetooth sempre attivo con funzione SnapBridge che, tramite l’omonima app disponibile per smartphone e tablet, permette una connessione continua con la fotocamera, trasformando il vostro dispositivo in un monitor esterno per vedere le foto. Vi abbiamo spiegato il funzionamento preciso all’inizio di questo articolo. In questa fotocamera manca il chip WiFi, carenza che non permette il trasferimento senza fili di foto ad alta risoluzione e filmati. Ad ogni modo, il Bluetooth rimane un buon mezzo di connessione continua che sicuramente sarà in grado di imporsi a modo suo.

Nikon D3400 è la reflex Nikon perfetta per iniziare se decidete di acquistare un prodotto di questo brand e avete un budget piuttosto limitato. Può essere il vostro punto di partenza per capire se la fotografia fa per voi evitando un investimento troppo elevato. Potete approfondire le caratteristiche di questo modello leggendo la nostra recensione di Nikon D3400.