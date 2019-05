Fotocamera reflex Canon: la selezione delle migliori del 2018

Canon EOS 200D

Presentata quasi come “estensione” per il proprio smartphone al fine di creare contenuti di qualità maggiore, Canon EOS 200D monta un sensore CMOS APS-C da 24.2 megapixel con processore d’immagine DIGIC 7 (lo stesso contenuto all’interno delle top di gamma della casa giapponese). È presente poi un sistema di messa a fuoco Dual Pixel CMOS AF da 9 punti e prestazioni ISO fino a 25600 in foto e 12800 in video. Non manca inoltre una modalità che permette di registrare filmati HDR (in cui vengono effettivamente catturati due frame ad esposizione variabile, tecnica che potete approfondire nella nostra guida dedicata alla fotografia HDR) e una modalità Time Lapse con intervallometro. Presente anche il nuovo menù facilitato di Canon e un display orientabile touch con modalità selfie e possibilità di scattare una foto toccando con il dito. Per maggiori informazioni potete leggere la nostra recensione di Canon EOS 200D.

Canon EOS 200D è la “marcia in più” del produttore giapponese che va a migliorare alcuni difetti riscontrati su EOS 100D e ad aggiungere alcune caratteristiche richieste a gran voce dagli utenti. È buona per la presenza di un intervallometro integrato per i Time Lapse e riesce a scattare immagini con un’ottima risoluzione che senz’altro vi soddisferà. Il processore DIGIC 7 riesce a gestire bene il rumore nella maggior parte dei casi. Questo modello potrebbe essere un’idea d’acquisto qualora abbiate già una 100D e volete fare il passaggio oppure possedete una 1200D o inferiore. Diversamente, se pensate a questo modello come prima scelta, valutate bene il budget a disposizione cercando effettivamente di valutare ogni minima differenza con 800D e modelli analoghi (cosa che in realtà è piuttosto difficile da fare viste le ultime decisioni di mercato di Canon di presentare prodotti di fascia simile e con poco scarto di prezzo).