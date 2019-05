Migliore fotocamera compatta: guida alla scelta

Migliore fotocamera compatta: quale comprare

Uno degli errori che si fa quando si cerca una macchina fotografica per la prima volta è pensare che più megapixel vuol dire foto migliori. Già evitando di fare questa equazione si possono risparmiare un bel po’ di soldi, a meno che non si stia cercando una fotocamera compatta di un certo livello. Ma non tutti hanno bisogno di macchine fotografiche dalle ottime caratteristiche, magari state cercando la vostra prima fotocamera e non vi interessano determinate specifiche tecniche. In questa guida alla migliore fotocamera compatta scopriremo prodotti per tutte le esigenze, che coprono praticamente tutte le fasce di prezzo.

Ci sono delle caratteristiche che bisogna tenere in considerazione quando si vuole acquistare una fotocamera compatta. Il primo è sicuramente lo zoom: non potendo cambiare obiettivo, si deve valutare bene la distanza focale che è possibile coprire con una determinata camera. Solitamente le compatte possiedono lenti che vanno da 24mm a 70mm (equivalenti ai 35mm) in modo da adattarsi a qualunque contesto fotografico. Ci sono dei casi, però, in cui lo zoom è molto più esteso, arrivando a coprire distanze elevatissime. Con questi zoom molto estesi sarà quindi possibile dedicarsi sia a fotografie paesaggistiche, sia a fotografie ritrattistiche o naturali. In secondo luogo bisogna considerare l’apertura massima del diaframma alla focale più grandangolare e alla focale più stretta. Grazie a questa caratteristica sarà possibile scattare foto con poca luce e che presentano un ottimo sfocato, un effetto molto ricercato dai professionisti.

Altre due caratteristiche da tenere in considerazione sono il mirino e la presenza della modalità manuale. Non sono specifiche fondamentali, ma se volete avvicinarvi al mondo della fotografia possono esservi d’aiuto per crescere. Il mirino permette di scattare foto quando la forte illuminazione non permette di osservare il display e aiuta i neofiti ad abituarsi a portare la camera all’occhio per scattare una fotografia. Quest’ultima caratteristica potrà sembrare banale, ma se in futuro si vorrà passare ad una reflex o ad una mirrorless si avrà già un’abitudine fondamentale. La modalità manuale è importante per lo stesso motivo. Grazie a questa caratteristica si imparano a gestire tutti i parametri di scatto, riuscendo ad ottenere sempre risultati professionali in tutti i contesti.

L’ultima, ma non per importanza, caratteristica che bisogna tenere in considerazione quando si cerca la migliore fotocamera compatta è la tenuta ad alti ISO. A meno che non si acquisti una compatta di fascia altissima, non si avrà mai la stessa tenuta ad alti ISO di una reflex, per una questione fisica del sensore. Le fotocamere compatte, infatti, montano quasi sempre sensori molto più piccoli di una reflex o di una mirrorless, come è possibile notare nell’immagine qui sotto. Questo, però, non significa che non possano vantare una grande qualità fotografica.

I sensori che è possibile trovare sulle fotocamere compatte sono molteplici. I più comuni sono i sensori da 1/2.3″: sono piccoli e vantano una qualità accettabile; la particolarità è che le prestazioni fotografiche diminuiscono all’aumentare dei megapixel. A seguire troviamo i sensori da 1/1.7″: sono leggermente più grandi dei primi, quindi la qualità generale è leggermente migliore, però sono molto più rari. Il più utilizzati per le compatte sono però i sensori da 1″, dei sensori che riescono ad offrire prestazioni molto elevate mantenendo delle dimensioni contenute. È possibile trovare anche macchine fotografiche compatte con sensori più grandi (4/3″, APS-C e full frame), i quali vantano prestazioni elevatissime e vengono venduti a prezzi decisamente più alti.

Ricapitolando si può affermare che più è grande il sensore, più saranno alte le prestazioni (e il prezzo) della fotocamera. Ma conviene acquistare una fotocamera compatta per scattare foto anziché utilizzare uno smartphone? La risposta è: assolutamente sì. Per tre principali motivi:

Il sensore è decisamente più grande; In situazioni di bassa luminosità la resa è migliore; Si ha la possibilità di usufruire di uno zoom ottico che consente di mantenere un buona qualità.

Ormai gli smartphone riescono ad offrire buone prestazioni in qualunque situazione, ma scattando foto con una macchina fotografica si hanno a disposizione più parametri e, sopratutto, la possibilità di imparare a fotografare in modo professionale.

La nostra guida alla migliore fotocamera compatta sarà suddivisa in quattro categorie: fascia bassa, fascia media, fascia alta e fascia pro. Le differenze dei vari modelli presenti in queste fasce non si basano soltanto sul prezzo, ma anche sulle caratteristiche che offrono. Nella fascia bassa troviamo fotocamere adatte a tutti in quanto molto semplici e intuitive, nella fascia media sono presenti le compatte che offrono prestazioni migliori e sono dotate anche di modalità manuale, quindi ottime per chi vuole avvicinarsi al mondo della fotografia; la fascia alta è popolata da modelli perfetti per chi già possiede una fotocamera reflex o mirrorless e cerca un prodotto da tutti i giorni molto compatto e dalle buone prestazioni. Infine nella fascia pro abbiamo inserito tutte le compatte che possono tranquillamente essere paragonate a reflex e mirrorless per via delle loro specifiche tecniche. Questi modelli sono indicati principalmente per chi ha un budget alto e cerca il massimo della qualità in una fotocamera molto piccola. Scopriamo quindi quali sono i prodotti che abbiamo selezionato per questa guida alla migliore fotocamera compatta.