Guida alla scelta: migliore fotocamera bridge

Migliore fotocamera bridge: quale comprare

Quando sono state introdotte nel mercato della fotografia, le fotocamere bridge avevano il compito di occupare un settore a metà strada tra le reflex, costose e dalle dimensioni importanti, e le piccole ma poco performanti compatte. Il loro nome (bridge significa ponte in inglese) indica chiaramente il ruolo che avrebbero dovuto ricoprire secondo i vari produttori. Ma adesso che il mercato è cambiato, le fotocamere mirrorless riscuotono sempre più successo e le compatte hanno raggiunto dei livelli altissimi in termini di qualità, quali sono i vantaggi specifici della categoria bridge?

Partiamo dal loro design. Le bridge, solitamente, hanno delle linee simili a quelle delle fotocamere reflex digitali, mantenendo però delle dimensioni ed un peso decisamente minori. Quindi, acquistando una macchina bridge è possibile avere la stessa ergonomia di una reflex, accompagnata ad una portabilità e maneggevolezza superiori. Questo risultato è possibile grazie all’adozione di sensori più piccoli, da 1” o da 1/2,3”, con elevati fattori di crop rispetto al formato Full Frame (il quale corrisponde alle dimensioni della pellicola fotografica classica 35 mm). Dei sensori così piccoli hanno delle limitazioni: ad esempio, catturano poca luce rendendo l’utilizzo di queste fotocamere in condizioni di scarsa luminosità davvero difficile.

Ma allo stesso tempo forniscono alle bridge un grande vantaggio competitivo, ovvero il superzoom. Infatti, le fotocamere bridge montano degli obiettivi fissi capaci di lunghezze focali a dir poco straordinarie, soprattutto considerate le loro dimensioni. A dare una mano in questo caso sono proprio le dimensioni ridotte dei sensori integrati in questa categoria di prodotto: un sensore più piccolo genera un angolo di campo minore; questo vuol dire che lenti con la stessa lunghezza focale, riprendono scene con angoli di campo diversi secondo il formato del sensore della macchina sulla quale vengono montati. Le conseguenze in termini di praticità e costi sono enormi: le fotocamere bridge possono così ottenere dei fantastici risultati in termini di zoom mantenendo degli obiettivi dalle dimensioni ridottissime, e ad un prezzo svariate volte inferiore rispetto ai prodotti corrispondenti nelle categorie Full Frame o ASP-C (sensori con un fattore di crop dell’1,5x).

Un altro elemento importante per chi si dedica alla fotografia sportiva o naturalistica è la velocità di scatto. Fotocamere capaci di raffiche di immagini più alte, sono più indicate per quelle situazioni in cui bisogna immortalare un movimento rapido senza rischio di perdere il momento giusto. Da considerare anche la qualità dei video: se ormai tutti i modelli possono registrare filmati ad una risoluzione minima di 1080 fps, solo alcune opzioni offrono la possibilità di girare video dettagliati in formato 4k. Chi è interessato anche o soprattutto ai video, dovrà orientarsi quindi sulle fotocamere che registrano ad alta risoluzione.

In questa guida alla migliore fotocamera bridge, vi proponiamo i modelli che secondo noi possiedono il miglior rapporto costo/qualità, suddivisi in tre categorie di prezzo differenti: fascia bassa, media e alta. Nella fascia bassa abbiamo delle opzioni che vanno dai 100 ai 250 euro, e offrono delle prestazioni buone per chi vuole iniziare ad affacciarsi al mondo della fotografia, seppur con qualche compromesso. Nella fascia media, che va da 250 a 500 euro troviamo delle opzioni avanzate che permettono dei buoni risultati nella maggior parte delle situazioni, anche per quanto riguarda il lato video. Infine, nella fascia alta troviamo le top di gamma dei vari brand, destinate a chi desidera dedicarsi in modo serio alla fotografia naturalistica o sportiva pur mantenendo allo stesso tempo un kit abbastanza leggero e maneggevole. Partiamo quindi alla scoperta delle nostre scelte riguardo la migliore fotocamera bridge sul mercato.