Migliore console è la collana di guide all’acquisto pensata per coloro i quali si trovano ad affrontare il problema di quale console comprare. In questa raccolta troverai, infatti, diverse guide e consigli appositamente realizzati per un obiettivo. Aiutarti a scegliere tra le migliori console presenti sul mercato, quella più adatta alle tue specifiche esigenze.

L’universo delle console da gioco, ad oggi, è davvero vasto. Troppo vasto, soprattutto agli occhi di un utente meno esperto che per la prima volta affronta la domanda qual’è la miglior console da comprare. Oggi infatti esistono console da gioco pensate e realizzate per diverse categorie di utenti, con le rispettive destinazioni d’utilizzo. Proprio su questa base abbiamo deciso di mettere a punto una serie di guide all’acquisto organizzate in base alle tue necessità e/o preferenze.

Per mettere a punto queste guide la nostra redazione ha esaminato una ad una le migliori console dei principali brand, selezionando le migliori ed inserendole nelle loro categorie di appartenenza. Facendo ciò ci siamo rivolti solo ed esclusivamente ai migliori siti di e-commerce disponibili in Italia – uno su tutti Amazon – dandoti modo di disporre sempre e comunque dei migliori prezzi sui prodotti che vedrai apparire nei nostri articoli. Il rapporto qualità/prezzo è importante per noi, e pensiamo che sia indubbiamente lo stesso anche per tutti voi che leggendo questa pagina vi state affacciando ad affrontando un acquisto di queste proporzioni. Quando vi trovate in procinto di effettuare un acquisto di questo tipo il nostro consiglio è quello di essere lungimiranti ed avere un occhio di riguardo verso il futuro, sempre e comunque. Spendendo qualcosa in più, spesso e volentieri, riuscirete ad ottenere un prodotto più longevo, o con una semplice marcia in più. Noi, in questo senso, vi garantiamo il nostro impegno nel proporvi i migliori prezzi disponibili in rete, con l’obiettivo di rendervi l’acquisto più semplice e di godere dei migliori rapporti qualità/prezzo sui prodotti da noi selezionati.

Tutti gli articoli sono costantemente monitorati dal nostro team e aggiornati mensilmente. Al fine di offrirti una visione, sempre aggiornata, delle migliori consolesul mercato. Proprio per questo nelle nostre guide non troverai mai prodotti obsoleti, bensì potrai stare sicuro di avere sempre a disposizione prodotti di ultima generazione, dotati delle ultime tecnologie disponibili sul mercato. Teniamo molto a garantirti solo il meglio, quindi puoi stare certo che acquistando un prodotto listato nelle nostre guide all’acquisto non rimarrai deluso. Per maggiori dettagli su come realizziamo le nostre guide, ad ogni modo, vi rimandiamo alla pagina come lavoriamo.

L’ultimo aggiornamento risale a Maggio 2019.

Migliore console: i fattori da considerare

La scelta di una console, per un videogiocatore, potrebbe rappresentare la più semplice, come la più complicata delle scelte. Sin dalle generazioni a 8-bit la sfida tra i produttori ha contraddistinto altrettante fazioni di videogiocatori pronti a darsi battaglia per difendere la propria scelta nello scenario dell’ormai eterna console war. La situazione non ha fatto che “peggiorare” nel corso delle generazioni successive, pur non trovando una giustificazione veramente convincente per optare per l’una o per l’altra console. Case eccezionali a parte, ovviamente.

Prima di considerare il fattore Nintendo, con la più recente Switch, da lungo tempo sono Sony e Microsoft a contendersi lo scettro per la miglior console sul mercato, rispettivamente con PS4 e Xbox One. Ora, se dovessimo mettere sul piano del confronto tutte quelle che sono le caratteristiche osannate direttamente dagli utenti per promuovere questa o l’altra console, nessun nuovo acquirente potrebbe decidere in maniera chiara se scegliere una fazione o un’altra. Di base entrambi i contendenti offrono piattaforme perfettamente paragonabili in termini di caratteristiche tecniche e funzionalità, comprese le due edizioni aggiornate di PS4 e Xbox One dedicate al 4K, rispettivamente PS4 Pro e Xbox One X; con quest’ultima che si distingue in positivo per l’effettiva possibilità di puntare alla risoluzione 4K nativa.

Sulla base di questa considerazione, dunque, il fattore principale e fondamentale su cui basare la scelta tra PS4 e Xbox One è rappresentato, quasi in maniera scontata, dai giochi. Puntate la vostra scelta verso la console che offre i titoli che più vi interessano, considerando soprattutto quelle che sono le esclusiva per una specifica console, con i titoli multipiattaforma che ormai tendono ad equivalersi al 100%.

L’eccezione, come dicevamo prima, è rappresentata proprio da Nintendo Switch, che gioca ancora un ruolo da outsider nei confronti di PS4 e Xbox One; quasi di integrazione. Da una parte il discorso della scelta basata sui titoli disponibili vale anche in questo caso, amplificata dalle possibilità che Switch è in grado di offrire in termini di portatilità. Viceversa, è necessario considerare che Nintendo Switch non è in grado ad oggi di offrire le funzionalità di stazione multimediale, che al contrario vertono a favore di Sony e Microsoft.

Migliore console: quale comprare per ogni tipologia

Prima di aiutarvi a scegliere la miglior console è bene chiarire a quale tipologia di console da gioco siete interessati. Se un tempo, infatti, la scelta era esclusivamente su quale piattaforma giocare, oggi il mercato offre varie soluzioni, pensate per utenti che giocano a casa o in movimento, che vogliono una console che funziona da sola o che sfrutta la capacità di calcolo di un computer. Ecco perché prima di tutto è necessario scegliere la tipologia di console a cui siete interessati.

PC vs Console: la migliore soluzione per giocare

Una delle domande che almeno una volta nella vita i videogiocatori si sono posti è meglio PC o console per giocare? Rispondere a questa domanda richiederebbe diversi approfondimenti e probabilmente porterebbe ad una risposta per nulla definitiva: dipende. Alla fine dei conti la migliore risposta, forse perché la più sensata, è che dipende dai vostri gusti. Perché allora questo paragrafo? Se avete deciso che la console non è quello che fa al caso vostro, date un’occhiata alla nostra collana sul computer gaming, in cui troverete tante guide all’acquisto per assemblare da zero il vostro PC o per acquistarne uno già assemblato.

Le console Sony

Se siete fedeli utenti della casa nipponica, e non avete alcuna intenzione di cambiare, questo paragrafo è quello che fa al caso vostro. Qui troverete tutto quello che c’è da sapere sulle principali console Sony. Ogni contenuto fornisce un approfondimento su una specifica versione o variante delle console Sony attualmente disponibili sul mercato.

Le console Microsoft

Quando si parla di console da gioco tradizionali, non si può non parlare di Microsoft. Analogamente a quanto visto nel paragrafo precedente, questo è lo spazio interamente dedicato alle console Microsoft. Anche in questo caso l’obiettivo è solo uno: darvi tutte le informazioni che vi servono per scegliere la migliore console Microsoft tra quelle disponibili.

Le console Nintendo

Nintendo, dopo il passo falso di Wii U, è riuscita a portare una boccata d’aria fresca con Nintendo Switch. Tra le console Nintendo, Switch è senza dubbio unica rispetto al passato grazie alla sua natura di ibrido fisso/portatile, ma rappresenta ancora una voce fuori dal coro rispetto alla concorrenza. Di seguito, dunque, potrete trovare tutte le informazioni necessarie per scegliere, tra tutte le possibilità sul mercato, proprio una console Nintendo.

I nostri confronti

Quale modo migliore di scegliere la migliore console se non metterle a confronto? Questo paragrafo della collana sula migliore console è dedicato a fornirvi una panoramica di confronto tra le principali console sul mercato. Troverete tutte le informazioni necessarie per scegliere consapevolmente la miglior console per le vostre esigenze.