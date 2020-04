Migliore centrifuga: i prodotti per realizzare ottimi succhi di frutta e verdura

Migliore centrifuga: quale comprare

Non è mai stata solo un’ossessione crudele delle mamme: la frutta e la verdura sono elementi fondamentali per un’alimentazione sana ed equilibrata. Ricchi di nutrienti, quali fibre, magnesio, vitamine e sali minerali, questi alimenti contribuiscono a proteggere l’organismo da malattie passeggere e da patologie gravi. Ma al di là di una viscerale avversione, ci sono anche tante persone che per diversi motivi non possono mangiarle. Il succo è la soluzione migliore per imparare ad apprezzare o ad assumere frutta e verdura. Non è soltanto un rimedio estivo contro il caldo, ma può diventare un valido alleato quotidiano per sentirci sempre depurati, senza contare il fatto che permette di assorbire molte più sostanze nutritive rispetto ai cibi solidi o cotti. A questo scopo si sono diffusi sul mercato ormai da qualche anno estrattori e centrifughe.

Pur essendo simili, sono due prodotti essenzialmente diversi. Non c’è un vincitore in questa battaglia, ma dipende tutto dai vostri gusti. Un estrattore realizza succhi più corposi e densi, con un’alta concentrazione di polpa, mentre una centrifuga produce succhi più liquidi e puri, con pochissimi residui di polpa che tendono generalmente a separarsi e a salire in superficie. In questa guida prendiamo in esame solo le centrifughe. Ma come funzionano?

Dotate di lame rotanti che tritano la frutta e la verdura molto velocemente, raggiungendo anche i 18.000 giri al minuto. Questo movimento separa il succo dalla polpa, spingendo quest’ultima verso il filtro e scartandola. Pur essendo la rotazione molto rapida, non genera calore né causa ossidazione precoce nel prodotto finale. Ma cosa c’è da tenere in considerazione nell’acquisto di una centrifuga? Riportiamo di seguito dei criteri selettivi che abbiamo utilizzato in prima persona per realizzare per voi questa guida.

Potenza

Partiamo dal primo criterio, il più importante: la potenza. Questa può andare dai 200 ai 1000 W. Se cercate un prodotto veloce da utilizzare tutti i giorni per grandi quantità di succo allora protenderete verso i modelli più potenti e quindi anche più costosi. Se è il risultato finale che vi interessa e non la rapidità e se la utilizzerete per piccole dosi allora anche un prodotto con potenza minore va bene per voi. Non dimenticate comunque che i prodotti più potenti consumano sempre più energia.

Per realizzare la nostra guida alla ricerca della migliore centrifuga abbiamo comunque escluso tutti i modelli al di sotto dei 400 Watt, che riteniamo essere la potenza minima indispensabile.

Capienza e dimensioni

Altro criterio selettivo per scegliere la migliore centrifuga è senza dubbio relativo a due caratteristiche strettamente collegate: dimensioni e capienza. Da un lato, scegliere centrifughe troppo ingombranti, va da sé, non è assolutamente il meglio: la cucina è un ambiente ormai ricco di tantissimi elettrodomestici, dunque salvare lo spazio è essenziale. All’interno di questa guida abbiamo eliminato tutte le centrifughe eccessivamente ingombranti. Come detto però, le dimensioni sono da rapportare alla capienza: ogni centrifuga ha vani raccoglisucco di dimensioni differenti. Se state cercando un prodotto con cui produrre svariati litri di succo, inevitabilmente dovrete optare per modelli più capienti e dunque più grandi. Diversamente, se l’ingombro è il vostro primo problema perché avete una cucina piccola, optate per i modelli più piccoli e meno capienti.

Per selezionare per voi i migliori modelli abbiamo comunque tenuto conto del rapporto dimensioni/capienza, suggerendovi solo i modelli con un valore più alto.

Capiti tutti i dettagli possiamo fiondarci alla ricerca della migliore centrifuga che fa al caso vostro!