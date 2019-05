Cassa Bluetooth JBL: scopriamo la gamma del famoso brand americano

La serie Pulse di JBL arrivata alla sua terza generazione, si manifesta nel classico design che abbiamo imparato a conoscere, a siluro, estremamente compatto e pensato per resistere ai piccoli imprevisti che normalmente si hanno durante le giornate passate all’aperto. Sebbene l’aspetto possa in qualche modo essere estremamente simile alla Xtreme di poco fa – quasi a farci chiedere quale sia l’elemento visivo che differenzia le due casse -. c’è qualcosa di particolare nella serie Pulse.

Questo perché, a differenza di ogni cassa Bluetooth JBL attualmente prodotta dall’azienda statunitense, la Pulse è in grado di creare dei simpatici giochi di luce pensati per dare un tocco di personalità in più al proprio ambiente – l’effetto è ancora più apprezzabile in condizioni di scarsa luminosità. Tramite l’applicazione mobile è infatti possibile andare a decidere il tipo di colorazione da far assumere alla cassa Bluetooth JBL in modo da rispecchiare il proprio umore.

Il resto delle caratteristiche vedono come sempre la possibilità di collegare fino a 3 dispositivi Bluetooth in sequenza, due speaker JBL in cascata per generare un effetto stereo, un corpo completamente splash-proof, un microfono abbinato alla tecnologia di rimozione dei rumori di fondo per effettuare rapidamente chiamate in vivavoce, l’entrata AUX IN da 3,5 mm e la porta micro USB. La batteria integrata è leggermente più piccola rispetto all’Xtreme – 6000 mAh contro i 10000 mAh – ma è comunque in grado di accompagnarvi per circa 10 ore.

Il suono da 20 W RMS viene generato da due driver full-range. Questa cassa Bluetooth JBL è indirizzata per un pubblico più giovanile, che ama divertirsi all’aperto anche grazie alla possibilità di illuminare le proprie serate con colori accesi e sgargianti.