Cassa Bluetooth Bose: scopriamo gli speaker del famoso brand

Bose SoundLink Revolve/Revolve+

Gli ultimi speaker Bose che vi consigliamo di prendere in considerazione sono i SoundLink Revolve e Revolve+ fanno per voi. Entrambi sono perfetti per chi ama ascoltare musica all’aperto e predilige una diffusione audio a 360°, quindi ideale per animare una festa o una cena a casa. I due speaker sono estremamente simili dal punto di vista del design (lo si nota anche dall’immagine del prodotto), con il secondo, il Revolve+, che presenta un corpo leggermente più grande, una durata della batteria migliore e una comoda maniglia in tessuto pensata per permettere un trasporto della cassa senza difficoltà. Al suo interno troviamo due radiatori passivi che si occupano della gestione dei bassi e di annullare fastidiose vibrazioni e un deflettore acustico omnidirezionale posto sulla base che invece diffonde l’audio in uscita a 360°.

Bose ha deciso di presentare un design fatto di materiali di alto livello, ed infatti entrambi integrano uno chassis in alluminio – perforato sulla porzione inferiore per permettere la diffusione audio – con alcuni piccoli inseriti di gomma per attutire piccoli colpi o cadute. Questo perché il Revolve e il Revolve+ sono perfettamente in grado di superare la prova all’aperto grazie alla resistenza all’acqua; la funzione vivavoce è invece una manna dal cielo per chi decide di ascoltare musica all’aperto mettendo il telefono da parte – il Revolve presenta inoltre il pieno supporto a Siri e ad Assistente Google.