Batteria esterna portatile per dispositivi mobili: come e quale scegliere

Migliore batteria esterna quale comprare

Innanzitutto è necessario constatare che non tutte le batterie portatile esterne sono uguali, e che bensì si diversificano tra di loro per varie caratteristiche; dimensioni e capacità e in primis. Come sono molte le differenze, altrettante sono le esigenze di ogni utente, e quindi è bene scegliere, in base al tipo o ai tipi di prodotti in possesso, la più giusta da acquistare. Questa guida è stata suddivisa appositamente in grandi, medie e piccole capacità.

Se avete uno smartphone come un iPhone 8, che non ha una batteria molto grande, potete puntare su una batteria esterna da 3000 o da 6000 mAh per fare 2-3 ricariche. Se invece avete un prodotto o più prodotti dotati di una batteria più capiente, è meglio “buttarsi” su prodotti che offrono una capacità media, come batterie da 7000-10000 mAh. Per farvi un esempio, avendo un phablet come Xiaomi Redmi 5 Plus e un iPad mini 4; essi richiedono una batteria da almeno 10000 mAh per una ricarica completa di entrambi. Volete esagerare perché avete uno smartphone, un tablet e magari uno smartwatch da ricaricare sempre e comunque oppure lontani da una presa? Allora è il caso di andare oltre, dai 15000 mAh in su.

Comunque sia il discorso è molto semplice: quantificate la capacità del vostro o dei vostri device e in base a tale parametro scegliete l’opzione più adatta. Se non sapete come calcolare il tutto in base ad esigenze e capacità non esitate a contattarci tramite i commenti a fine articolo; saremo pronti ad aiutarvi.

Il nuovo standard USB Type-C inoltre, presenti nelle batterie esterne più costose e di dimensioni maggiori, rende questi prodotti per la prima volta compatibili anche con notebook (vedi MacBook 2015) o altri apparecchi dotati di questo tipo di alimentazione – se dispongono del supporto Power Delivery. Ovviamente vi guideremo alla scelta di eventuali modelli dotati di tale compatibilità. Stesso discorso per quanto riguarda le dimensioni fisiche: se avete bisogno di portare qualcosa di molto compatto sempre nella vostra tasca, allora preferite una batteria esterna non troppo grande (anche se la cosa va sicuramente a discapito della capacità). Se invece potete ricaricare tranquillamente magari sul posto di lavoro o in situazioni dove lo spazio è ampio potete preferire batterie più massicce.

Doveroso però fare qualche ulteriore precisazione, legata strettamente allo standard micro USB (2.0) e ai nuovi smartphone. Se disponete di un phablet o di un dispositivo in genere che supporta la carica rapida – vedi Qualcomm QuickCharge 3.0, ma anche altri nomi di altri produttori – allora scegliete assolutamente una batteria che dispone almeno di una porta USB da almeno 2.4 A (Ampere)! Acquistando una batteria esterna che non supporta tale output potreste incappare in caricamenti decisamente troppo prolissi. Di seguito specifichiamo sempre le batterie predisposte a tale tecnologia.

Di seguito vi forniremo una lista di quelle che riteniamo le migliori batterie esterne presenti sul mercato, ma è bene anticiparvi che non bisogna fidarsi del primo marchio che si trova su Internet oppure al negozio. Vi sono infatti produttori ormai affermati e ampiamente apprezzati dalla propria clientela che sicuramente posso vantare, a differenza di altri, una maggiore affidabilità e qualità del prodotto. Capita infatti molto spesso, soprattutto online, di imbattersi in super batterie da miglialia di ampere senza un marchio o con generici titoli quali “External Battery” oppure “powerbank”. Fate molta attenzione a questi prodotti, che sicuramente attireranno la vostra attenzione ma potrebbero molto facilmente rivelarsi delle vere e proprie fregature, dalla dubbia longevità e qualità.

Vi consigliamo quindi di affidarvi a produttori come EasyAcc, Anker, RAVPower o fitTek che, grazie a recensioni, commenti e numerosi feedback, si sono spesso rivelati marchi affidabili. Gli stessi nomi sono riportati di seguito, in base ad alcune esigenze particolari. Ogni prodotto che vi segnaleremo si differenzia infatti per fattura, cura del design e soprattutto prezzo e capacità. Ricordatevi che da marchi come EasyAcc, ad esempio, non è il caso di pretendere elevatissima qualità costruttiva: sono batterie che funzionano, ma RAVPower e Anker sono solitamente più solide e assemblate meglio. Ciò che trovate di seguito è invece al 100% affidabile e verificato dal nostro staff.