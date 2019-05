Batteria esterna smartphone: quale e come scegliere

Batteria esterna smartphone quale comprare

Facciamo chiarezza fin da subito e arriviamo ad una conclusione: tutte le batterie esterne presente ormai su Amazon e in altri negozi sono idonee per ricaricare uno smartphone. Dal lato pratico però, le cose cambiano. Sì, perché per “batteria esterna smartphone” intendiamo, per convenienza, un prodotto che non è ingombrante da portare con sé, non è pesante, ma è comunque all’altezza della situazione garantendo efficienza, carica effettiva e velocità. Per questo motivo abbiamo selezionato, in questa guida, solo powerbank leggeri e poco ingombranti; se invece cercate qualcosa di differente potete sempre guardare alla categoria delle batterie esterne in modo più generale.

Oltre alle dimensioni compatte, al peso contenuto, va però tenuta in considerazione la velocità. Anche qui: tutte le batterie esterne sono idonee a ricaricare uno smartphone; tutte, nessuna esclusa. Perché suggerire specifici modelli però è soggetto a svariate altre variabili, fra cui appunto la velocità. Gli smartphone più moderni sono ormai dotati di display sempre più ampi e ottimizzati rispetto alle cornici, cosa che ha reso possibile ai produttori l’integrazione di moduli batteria sempre più generosi e ampi. Questo è strettamente legato, però, anche alle tecnologie di ricarica rapida, ormai sfruttate da tutti mediante standard universali – come la Qualcomm Quick Charge 3.0, disponibile se si sceglie uno smartphone con processore Qualcomm -, piuttosto che altre proprietarie come quella di OnePlus, Huawei, Samsung, Apple e simili.

Se da un lato è quindi importante scegliere una batteria compatta, dall’altro va anche pesato in quanto tempo vogliamo che il nostro smartphone si ricarichi: tendenzialmente le batterie più piccole ed economiche non dispongono infatti delle tecnologie di ricarica avanzate, ormai associate quasi sempre alla presenza sulla batteria esterna smartphone di una porta USB Type-C. Pesate la vostra scelta dunque in base anche alla portata di corrente in uscita, senza trascurare comunque la capacità della batteria che, più sarà ampia, più ricariche vi permetterà di fare.

La capacità è un altro valore numerico abbastanza impattante: se avete uno smartphone che dispone di una batteria da 3.500mAh ad esempio, sicuramente per pretendere di fare due ricariche in mobilità saprete che sarà necessario acquistare una batteria da almeno 10.000mAh, anche perché dei 10.000mAh non saranno mai effettivi al 100%. Basatevi su questo: se volete portare più di tre cariche con voi, generalmente dovrete puntare su una batteria esterna smartphone un po’ meno portatile, magari da 20.000mAh, anche perché ricordiamo che di solito i telefoni, mentre li ricarichiamo, li usiamo anche e richiedono ancora più energia rispetto a quella della batteria interna!

Capiti tutti i dettagli, passiamo ad approfondire i migliori modelli su cui puntare.