Batteria esterna notebook: come sceglierne una

Batteria esterna notebook quale comprare

Quanto sono noiosi questi computer portatili che, eseguendo sistemi operativi pesanti come Windows o macOS, si scaricano facilmente? È normale, purtroppo, ma la nostra vita si sposta sempre di più verso l’utilizzo in mobilità, e non avere un notebook con una batteria di nuova generazione in grado di raggiungere le 10-12 ore di utilizzo ci impedisce di uscire al mattino col nostro PC con la certezza che arriveremo fino a prima di ora di cena. Purtroppo anche i notebook con la migliore autonomia oltretutto nel tempo subiscono il deterioramento delle celle interne della batteria, vuoi anche per programmi killer che richiedono un’energia disumana – vedi Google Chrome, eseguito praticamente per tutto il giorno su tutti i PC.

Sostituire la batteria interna del proprio notebook non è spesso la soluzione adatta. proprio perché sono i consumi eccessivi il problema, e non i moduli batteria presenti nei portatili. Ecco quindi la necessità di un dispositivo esterno, indipendente, per ricaricare il proprio PC quando abbiamo la stretta necessità di non avere il pensiero di trovare una presa di corrente – potrebbe accadere in qualche aula dell’università, sui mezzi di trasporto, durante una fiera e simili. Ma dove è possibile trovare una batteria esterna notebook?

Iniziamo con una spiegazione che parte da un limite tecnico: per essere ricaricato in mobilità, un notebook ha bisogno che disponga dello standard USB Type-C e che sfrutti il suddetto per l’alimentazione. Sì, perché solo i PC portatili che hanno raggiunto la necessità di avere 5 Volt e 3 Ampere in ingresso possono essere alimentati tramite una batteria esterna: per tutti gli altri è necessario dotarsi di soluzioni differenti, come trasformatori da auto o batterie cinesi decisamente poco affidabili, poiché la potenza elettrica richiesta dai notebook prodotta fino a qualche mese fa è troppo elevata.

Siete dotati di un MacBook, un MacBook Pro, un Chromebook Pixel o qualsiasi altro notebook (o grande tablet con tastiera che sia) dotato di ingresso Type-C e volete scoprire come alimentarlo direttamente durante gli spostamenti e lontani da una presa? Ottimo, siete nel posto giusto, ve la caverete con pochi euro. Per tutti gli altri notebook ci sono delle piccole alternative, non propriamente economiche, ma adatte a chi davvero non può fare a meno di avere il proprio notebook o, in generale, una vera e propria presa di corrente portabile alla quale connettere alimentatori, prese multiple e, di conseguenza, quello che volete – anche elettrodomestici e simili, se ne sentite la necessità.

I modelli presenti nella categoria batteria esterna notebook sul mercato non sono affatto tanti. Vi indicheremo solo i migliori, ovvero quelli che sfruttano la porta Type-C o la presa di corrente al massimo, offrendo una buona efficienza, ricariche al massimo della velocità attualmente sul mercato e affidabilità. Non vi lanciate all’acquisto azzardato di un caricabatterie portatile qualsiasi, poiché sono pochi quelli che possono seriamente mantenere accesi e ricaricare un dispositivo USB Type-C.