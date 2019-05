Batteria esterna Nintendo Switch: le migliori per caricare la console in mobilità

Batteria esterna Nintendo Switch: quale comprare

Ora che hai acquistato Nintendo Switch – se ancora non l’hai fatto puoi sempre approfittare delle ultime offerte di Amazon – e intendi sfruttare al massimo le possibilità offerte dalla console, l’utilizzo in portatilità rappresenta uno dei punti chiave su cui si fonda l’intera filosofia di console ibrida che è Switch. Tuttavia, al contrario di predecessori come Nintendo 3DS, Switch dispone di una configurazione ben più performante e di un parco titoli decisamente più esigente. L’impatto riguardo ai consumi, che fanno affidamento su una batteria da 4300 mAh, è quindi considerevole. Per questo motivo, per utilizzare la console in mobilità è sicuramente consigliato l’acquisto di una batteria esterna per poter contare su un supporto in più e mantenere la console sempre pronta all’uso.

In questo senso, è bene notare come Nintendo Switch sia dotata di una porta USB Type-C per quanto riguarda la ricarica, con supporto alla ricarica rapida sia in modalità portatile sia una volta collegata alla sua dock station per l’utilizzo su TV. Per questo motivo, la ricarica tramite Type-C permette diverse possibilità di connessione ed altrettante conseguenze per quanto riguarda l’utilizzo con Nintendo Switch. In sostanza, la console permette di essere ricaricata sia tramite collegamento USB > Type-C, sia con una connessione Type-C > Type-C se supportata dalla batteria esterna. Nel primo caso, anche in modalità Quick Charge la console si potrà ricaricare tranquillamente se tenuta in stand-by, mentre rimarrà in una sorta di stasi se utilizzata durante il collegamento alla batteria esterna.

Al contrario, una ricarica da Type-C a Type-C riesce a garantire una ricarica costante anche durante il gameplay; un vantaggio, quest’ultimo, tutt’altro che indifferente. Vediamo dunque quali soluzioni sono in grado di soddisfare questi tipi di necessità nella nostra selezione batteria esterna Nintendo Switch. Infine, se hai trovato il prodotto che cercavi puoi dare un’occhiata anche alle nostre guide all’acquisto Nintendo Switch accessori o Nintendo Switch giochi in uscita per non perderti tutte le ultime novità sulla nuova console della grande N.