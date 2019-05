Batteria esterna Lightning: una fantasia difficile, ma possibile

EasyAcc 6000mah PB6000CB

Un’altra batteria esterna Lightning, sparita incredibilmente per alcuni mesi dagli scaffali di Amazon nonostante sia stata vendutissima è la nostra EasyAcc 6000mah PB6000CB. Questa è certificata MFI e rappresenta, al momento, la batteria esterna con connettore Lightning in uscita integrato con la capacità maggiore. Con 6000mah infatti, questa è in grado di ricaricare circa tre volte un iPhone non Plus, oppure un paio di volte scarse uno Plus più grande.

Le sue caratteristiche sono semplici: i cinque piccoli LED mostrano la carica residua, mentre il cavetto estraibile integrato sulla sinistra, lungo tanto quanto il lato lungo appunto, è Lightning e dispone della certificazione Apple. Se utilizzata con un caricabatterie da 2 Ampere, si ricarica in 3 ore e mezza, non tempi da record – se si usa quello di iPhone, i tempi si dilatano di almeno il doppio. Volendo è possibile sfruttare anche una porta USB classica, alla quale poter collegare anche tutti gli altri tipi di cavetti, utile soprattutto se avete più di un dispositivo o volete soccorrere lo smartphone di un amico. Buone le dimensioni e il peso: 134 × 70 × 13 millimetri, per 150 grammi.