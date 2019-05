Batteria esterna iPhone: restare a secco non è più un incubo

Batteria esterna iPhone quale comprare

Se vogliamo portare con noi della carica, è inevitabile: ci serve una batteria esterna. Questi dispositivi, ormai presenti sul mercato da anni, si sono evoluti col tempo migliorandosi e diventando sempre più compatti e più efficienti. Sceglierne una potrebbe sembrare semplice, ma in realtà non è così.

Innanzitutto, gli iPhone non sono tutti uguali: iPhone 8 ha una capacità, iPhone XR ne ha un’altra e iPhone XS Max, senza sottovalutare l’esistenza dei precedenti “vecchi” modelli Plus, che come Max dispongono di uno schermo più ampio e di una batteria più capiente. Le variabili da considerare sono dunque tante. La capacità è la prima, come è giusto che sia: più è capiente il vostro dispositivo in termini di mAh (milliampereora), più sarà necessario acquistare una batteria più grande per fare più ricariche complete. Ma di quanto? Se ci atteniamo semplicemente ai dati offerti da Apple, non si può essere estremamente precisi; fortunatamente però, con i famosi “teardown” (disassemblaggi) di svariate aziende come iFixit, riusciamo a capire precisamente che capacità ha un modello di iPhone. Banalmente, se avete un iPhone 8, dovrete acquistare almeno una batteria esterna da 10.000mAh per ricaricarlo quattro volte, visto che ha una batteria da 1.821mAh.

Di seguito la lista completa delle capacità di tutti gli iPhone più recenti, da usare come riferimento per capire quante cariche portare con sé acquistando una powerbank:

iPhone XS 2.658 mAh

iPhone XS Max 3.174 mAh

iPhone XR 2.942 mAh

iPhone X (10) 2.716 mAh

iPhone 8 Plus 2.675 mAh

iPhone 8 1.821 mAh

iPhone SE 1.624 mAh

iPhone 7 Plus 2.900 mAh

iPhone 7 1.960 mAh

Capito il parametro della capacità, c’è però anche quello dell’amperaggio. Dovete sapere infatti che, da iPhone 8 in poi, Apple ha dato una sterzata abbastanza brusca a quelli che erano i suoi preconcetti sulle tecnologie di ricarica dei dispositivi. Fino a prima di iPhone 8 – quindi da iPhone 7 verso il basso, per intenderci -, tutti gli smartphone di casa Cupertino disponevano di un input energetico ad 1 Ampere, questo perché le batterie integrate negli smartphone erano comunque di base ben più ridotte rispetto a quelle della concorrenza. La strategia di marketing era sempre una: hardware e software ben ottimizzati per contenere i consumi. All’atto pratico però, c’era un controsenso grave: la nascita degli iPhone in edizione “Plus”, ovvero con lo schermo più grande, che per la prima volta hanno montato batterie vicine a i 3000mAh – una svolta epica che tante aziende hanno compiuto ormai svariati anni fa.

Ecco quindi che con iPhone 8 le cose cambiano e arriva, ufficialmente, una tecnologia di ricarica rapida Apple. C’è però da precisare che una questione non è chiarissima fin da subito: nonostante il prezzo smisurato Apple non mette a disposizione, in confezione, di un caricabatterie USB da muro in grado di offrire la ricarica rapida di base. Questo deve essere infatti acquistato in un secondo momento, scegliendo un caricabatterie da presa con USB Type-C che dispone del supporto allo standard Power Delivery, introdotto recentemente dal consorzio USB per fornire in uscita un Wattaggio elevato – se volete approfondire, vi rimandiamo alla nostra guida alla ricerca del miglior caricatore USB, ma se avete un nuovo MacBook potete usare tranquillamente quello. Detto ciò dunque, scegliete la batteria esterna che faccia più al caso vostro, tenendo in considerazione che per sfruttare la tecnologia di ricarica rapida Apple è necessario acquistare comunque un cavetto USB-C / Lightning certificato, prodotto esclusivamente da Apple e dal prezzo non proprio contenuto (link nella sezione Accessori di questa guida). I tempi di ricarica praticamente si dimezzano, cosa che se avete un modello Plus o Max, non è affatto da poco.

Vediamo quindi adesso quali sono i prodotti da scegliere. Da tenere inoltre in considerazione che, visto che si parla di iPhone, uno smartphone particolarmente portabile e che portiamo sempre con noi, abbiamo voluto scegliere due tipologie di prodotti: batterie esterne molto piccole e compatte, piuttosto che delle vere e proprie cover con batteria integrata – cover ricaricanti iPhone – che proteggono il telefono e mettono a disposizione anche una buona quantità di carica per arrivare a fine giornata. Alcune di queste hanno anche alcune funzionalità particolari, che vanno incontro a chi vuole aumentare lo storage del proprio dispositivo, o renderlo idrorepellente. Ciò non toglie che, se doveste volere un quantitativo di carica elevato, potete sempre dare un’occhiata alla nostra guida alla scelta della migliore batteria esterna 20000mah.