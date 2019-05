Batteria esterna 20000mAh: quale scegliere e come sfruttarla al massimo

Batteria esterna 20000mah quale comprare

Che vantaggi offre avere con sé una batteria esterna 20000mah? Sicuramente quello principale è il dimenticarsi completamente l’ansia da batteria a terra, con risparmi energetici attivi, app freneticamente chiuse dalla schermata del multitasking e operazioni simili. Purtroppo sono diventati una necessità, non fraintendetemi, ma con una ampia batteria esterna 20000mah si ha sempre la sicurezza di rientrare fino a notte inoltrata (o al mattino presto, se preferite) sempre col telefono, il tablet o altri dispositivi più piccoli pronti a funzionare.

Non è una cosa da poco, visto che ad esempio con una batteria esterna 10000mah non si può stare tranquilli al 100% soprattutto di sera, anche nell’offrire eventualmente anche un po’ di carica a qualche amico o parente in emergenza (non vi è mai capitato?). Con una 20000mah, siamo apposto. Sicuramente si va incontro a portare con sé un accessorio più ingombrante, che necessita senza dubbio di un borsello, di uno zainetto, di un apposito spazio nell’automobile o nella borsa (da donna, s’intende).

Se però non volete mai essere in emergenza e volete avere la libertà di ricaricare più di un dispositivo al massimo della velocità simultaneamente, cosa che le batterie di capacità inferiore raramente offrono, allora sì: vi serve una 20000mAh.

Ma a questo punto è lecito chiedersi: con una batteria da 20000mah, quante cariche faccio? Rispondere non è semplice, poiché dipende ovviamente da cosa andremo a ricaricare. Ragioniamo per esempi: con 20000mah è possibile, ad esempio circa cinque volte un Samsung Galaxy S10, oppure almeno nove volte un nuovo iPhone 7. Se facciamo riferimento ai tablet invece, allora sappiate che una batteria esterna da 20000mah può ricaricare almeno due volte un tablet da 10″.

E se invece avete un notebook di nuova generazione, dotato di porta USB Type-C? Niente paura, per ché siete davvero finiti nel posto giusto: alcuni modelli infatti, che vi indicheremo in modo esplicito, dispongono della carica a 3 Ampere / 5 Volt, la quale è sufficiente per mantenere in carica tutti gli Ultrabook di recente generazione, a partire da un MacBook 2015 ad esempio, fino ad un prodotto più economico come un tablet ibrido piuttosto che un notebook cinese. Lo standard Type-C rimane su queste due specifiche tecniche, ovvero 3 A / 5 V, e grazie ad una batteria 20000mah possiamo pensare di guadagnare ore di lavoro intenso anche lontani da una presa di corrente, cosa fino a qualche anno fa davvero impensabile. Tenete presente inoltre la tecnologia Quick Charge 3.0, supportata da alcuni dispositivi per la ricarica più rapida e anche da alcune batterie esterne 20000mah.

Che abbiate quindi cuffie Bluetooth, auricolari, smartphone, tablet, sigarette elettroniche o perché no, altre batterie esterne magari tascabili da 3000mah più facili da portare in tasca, una batteria esterna 20000mah è ciò che dovete acquistare. Avendo una capacità decisamente elevata inoltre è doveroso notare che, se la usate per uno o due smartphone giornalmente, per scaricarla del tutto ci vorranno giorni e giorni (di solito si parla di circa una settimana per gli usi moderati). Se non avete quindi voglia di preoccuparvi, oltre che della carica dei vostri dispositivi, di quella della batteria esterna, continuate la lettura sui migliori prodotti appartenenti a questa categoria.

Come abbiamo già detto, la batteria esterna 20000mah è il nuovo trend di mercato delle batterie esterne. Infatti, il focus dei produttori si è spostato notevolmente verso i tagli da 20000mah, proprio perché le batterie dei dispositivi tendono ad essere sempre più capienti. In questa guida elenchiamo solo le migliori, divise per brand, poiché ognuno di questi ha più di una proposta che potrebbe interessarvi. Per utilità elencheremo anche i tagli che superano i 20000mah, poiché facenti parte comunque della stessa categoria “batterie esterne mostro dalla massima capacità”, quindi non temete se siete amanti dell’esagerazione.