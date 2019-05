Miglior zaino fotografico: guida alla scelta

Miglior zaino fotografico: quale comprare

Innanzitutto è bene sapere che c’è una grande varietà di zaini in grado di soddisfare praticamente ogni vostro desiderio in merito al trasporto: essi si distinguono per quanto concerne capacità di carico (spesso espressa in litri), qualità dei materiali (come ad esempio l’impermeabilità), numero di tasche (per assicurare il trasporto di più o meno accessori, cavalletto, tablet e notebook inclusi), confort per la schiena (con cuscinetti, fasce lombari e cinghie specifiche) e molto altro. Diversi marchi offrono qualità ed eccellenza rinomata, motivo per cui diffidiamo da prodotti fin troppo basilari in quanto, in merito a nostra esperienza diretta, non è proprio carino avere uno zaino che si apre (perché le cerniere non tengono) e lascia cadere tutta l’attrezzatura, così come un prodotto non realmente impermeabile o poco resistente.

Abbiamo deciso di dividere questa guida “miglior zaino fotografico” in tre categorie: fascia bassa, fascia media e fascia alta; ci teniamo a ricordarvi che non sempre la dimensione effettiva dello zaino è l’unico elemento che fa lievitare il prezzo, ma, tornando quanto detto poc’anzi, trovare uno zaino grande ad una cifra bassa che riesca anche a soddisfare tutte le esigenze (longevità inclusa) è sicuramente difficile e/o non consigliabile.

Gli zaini di fascia bassa sono perfetti per chi si avvicina alla fotografia e ha comprato la prima fotocamera. Spesso contengono tasche sufficienti per tablet o portatili seppur siano realizzati con materiali proporzionati al prezzo. I prodotti inseriti in questa categoria godono di un ottimo rapporto qualità/prezzo, ma non assicurano una durata nel tempo come i modelli più costosi. La seconda categoria di questa guida al miglior zaino fotografico racchiude i prodotti di fascia media. Si tratta di zaini spesso resistenti all’acqua o forniti di custodie aggiuntive dedicate alla protezione che riescono inoltre a scaricare meglio il peso dell’attrezzatura sul corpo grazie al tipo di costruzione e alle varie cinghie o fasce lombari presenti. I prezzi degli zaini presenti in questa fascia non sono di certo bassi, ma sono proporzionati alla sicurezza che riescono ad offrire alla propria attrezzatura e alla durata nel tempo.

Infine c’è la fascia alta del miglior zaino fotografico. I prodotti presenti in questa fascia sono ovviamente molto costosi, in quanto assicurano una resistenza nel tempo spettacolare e dispongono di dettagli che li rendono unici. Spesso includono strutture particolari in carbonio tra le cinghie/spalline e corpo principale per distribuire il peso in maniera infallibile (trattandosi appunto di zaini che permettono di trasportare grandi quantità di attrezzatura). Sono ovviamente pensati principalmente per i professionisti che dispongono di attrezzatura molto costosa e vogliono trasportarla nel modo più sicuro possibile.