Miglior volante Xbox One: come e quale scegliere

Miglior volante Xbox One quale comprare

Similmente a quanto abbiamo già specificato nel nostro articolo dedicato alla selezione del miglior volante PC, l’aspetto che maggiormente distingue un prodotto di una fascia di prezzo da quella seguente è la qualità di costruzione. Questo discorso generalmente vale per qualsiasi tipologia di accessorio, ma in questo caso è ancor più pertinente che per gli altri accessori Xbox One; i volanti, infatti, sono tutti grossolanamente comparabili in termini di funzionalità.

Per capire quale sia il miglior volante Xbox One per ciascuna fascia, quindi, bisognerà guardare quanto è robusto e ben costruito, dato che questi aspetti sono direttamente correlati ai gradi di rotazione del volante ed al livello massimo di precisione raggiungibile dai sensori di movimento ed all’ergonomia del prodotto. La considerazione più importante da trarre da questa nozione, quindi, è che se il vostro intento è dotarvi del miglior volante possibile per raggiungere un livello di simulazione ed immersione considerevole è necessario avere un buon budget, ma se non avete moltissime pretese anche un volante più abbordabile potrà darvi molte soddisfazioni.

Accessori inclusi assieme al volante

Chiusa questa parentesi sul pricing, passiamo a specificare quali sono i principali accessori che vengono forniti (o sono acquistabili opzionalmente) assieme al volante in sé. Per essere considerato anche semplicemente un prodotto raccomandabile, un volante deve avere sempre in ogni caso una pedaliera. Quest’ultima può essere a due pedali (acceleratore freno) o tre (acceleratore, freno e frizione), ma a prescindere a questo aspetto ricordatevi assolutamente di non acquistate per nessun motivo un volante privo di pedaliera. Senza questa periferica, infatti, l’esperienza risulterebbe a dir poco “castrata”.

Passando a fasce di prezzo più alte, è possibile incontrare prodotti che possono sfruttare anche accessori più “esotici”. Se qualcuno di voi desiderasse raggiungere un livello simulativo considerevole, il miglior volante Xbox One da prendere vanterebbe il supporto a strumenti come il cambio manuale o addirittura l’opzione di poter agganciare al meccanismo principale un volante dalla forma specializzata (es. volante da formula uno).

Possibili funzionalità aggiuntive

Una feature apprezzata da molti, disprezzata da alcuni ma che innegabilmente risulta molto importante per donare immersione al gameplay è il force feedback. Questa opzione, infatti, consente al volante di vibrare e muoversi in relazione agli input ricevuti dal gioco per rappresentare realisticamente le forze che si percepirebbero se si fosse nelle medesime condizioni nella vita reale.

Il fatto di dover “domare” il volante è fonte di immensa soddisfazione e dona un livello di immersione considerevole, tanto che uno dei principali metodi di distinguere un generico volante dal miglior volante Xbox One è proprio la bontà del force feedback. Detto questo, però, si tratta di una tecnologia molto rumorosa, quindi non proprio indicata per chi desidera evitare di disturbare coinquilini e familiari. In aggiunta, le forze in gioco quando è in azione il force feedback sono davvero considerevoli, tanto da poter potenzialmente mettere a rischio l’integrità strutturale di mobili poco robusti. L’acquisto di un supporto per volanti – di cui vi faremo una breve lista dei migliori a fine articolo – diventa quindi molto consigliabile. Tenete questi aspetto in considerazione durante il vostro processo di selezione, ma ora andiamo ad evidenziare quelli che a nostro avviso possono rappresentare il miglior volante Xbox One per ogni fascia di prezzo.

Attenzione a dove mettete il volante

L’ultimo aspetto davvero importante da verificare, su cui non si può affatto negoziare, è il metodo con cui il volante viene fissato in posizione. Quasi ogni volante moderno usa morsetti, essendo davvero efficaci se stretti e posizionati correttamente, quindi assicuratevi di stringere tutto saldamente e di non fissare assolutamente il volante su comparti scorrevoli. Le forze in gioco legate al force feedback – o alle nostre poderose sterzate – rischiano a lungo andare di danneggiare seriamente i nostri mobili, quindi scegliete con cautela dove fissare il vostro volante Xbox One. La migliore soluzione possibile per ovviare al problema è di acquistare un supporto per il volante (magari in accoppiata con un sedile racing), così da preservare il nostro arredamento, il volante in sé e nel contempo immedesimarsi totalmente nell’esperienza di guida.