Miglior volante PS4: i migliori prodotti per i simulatori di guida su console

Volante PS4: quale comprare

Se siete appassionati di giochi di guida e volete fare un salto di qualità portandovi a casa un bundle volante/pedaliera per PlayStation 4, la scelta del prodotto migliore per voi varia naturalmente in base a quelle che sono le vostre esigenze. Un volante PS4, infatti, potrebbe rappresentare una scelta banale ed influenzata unicamente dal prezzo del prodotto; e in parte è vero. Tuttavia, ci sono diverse caratteristiche che risultano fondamentali nella scelta di un simile prodotto, tra cui accessori supplementari da abbinare al volante e altri tipi di funzionalità.

Prima di tutto, la maggior parte dei volanti compatibili con PS4 attualmente in commercio comprende la possibilità di essere installato anche su una comunissima scrivania, in modo da poter agganciare il volante al tavolo e posizionare la pedaliera al di sotto di esso. In questo modo, se la vostra postazione da gioco è configurata proprio per un utilizzo alla scrivania, non avrete alcun tipo di problema nel simulare quanto di più simile ad una postazione di guida. Se, tuttavia, siete più abituati a giocare comodamente da un divano o da una poltrona posti ad una certa distanza dallo schermo, in questo caso potrebbe rivelarsi fondamentale l’acquisto di una vera e propria postazione di guida. Sistemi per il fissaggio di volante e pedaliera ne esistono di tutti i tipi in commercio, ma in questo caso non possiamo far altro che consigliare l’acquisto della postazione di guida universale disponibile su Amazon, che vi permetterà di installare il vostro volante ed utilizzarlo da qualsiasi tipo di seduta.

Per quanto riguarda le vere e proprie caratteristiche del volante PS4, invece, un’altra funzione importante da tenere in considerazione per l’acquisto è il supporto al Force Feedback. Questa funzione va a simulare il reale comportamento di uno sterzo in base alle sollecitazioni e alla velocità in una vera auto da corsa. Vi troverete, dunque, ad affrontare un sistema di vibrazione che metterà a dura prova le vostre braccia ad ogni curva, sentirete ogni minimo impatto ed ogni minima variazione nell’assetto direttamente dai bruschi movimenti dello sterzo. Insomma, se volete assaporare il vero spirito di una gara automobilistica, la presenza del Force Feedback è assolutamente consigliata.

Infine, se volete alzare ulteriormente il livello di sfida all’interno dei diversi titoli a disposizione, diversi prodotti che vi proporremo di seguito presenteranno non solo il pedale della frizione all’interno della pedaliera, in modo da mettervi alla prova con il cambio manuale in piena regola, ma anche la possibilità di acquistare ulteriori accessori da installare. Tra questi sono presenti manopole del cambio e volanti personalizzati da installare alla base iniziale, come nel caso di un volante pensato appositamente per i titoli di Formula 1.