Miglior volante PC: come e quale scegliere

Miglior volante PC: quale comprare

Scegliendo il miglior volante PC per soddisfare i propri gusti personali bisogna considerare diversi fattori. Una regola chiave, tanto ovvia quanto essenziale da tenere a mente, è che salendo di prezzo aumenta sia la qualità di costruzione della periferica che sensibilità e precisione del volante. Ognuno di questi prodotti è dotato di funzionalità “base”, come uno sterzo, dei pulsanti e le levette del cambio, però è giusto specificare che acquistando un volante più costoso non solo si ottiene un prodotto più robusto ma anche dotato di un maggior numero funzionalità extra comunemente assenti nelle opzioni di fascia più bassa.

Il volante e le sue caratteristiche

Il raggio di sterzo, ovvero quanti gradi sono richiesti per effettuare una rotazione completa, non è sempre uguale in ogni volante. Parlando obbiettivamente, però, non esiste una vera e propria “opzione migliore”. Un tempo lo standard di rotazione era di 240 e 270°, mentre ultimamente lo standard da raggiungere per poter anche solamente essere considerato un miglior volante PC della competizione è 900°. Come vi abbiam detto, però, questo valore non preclude dalla selezione a nostro avviso e quindi non andremo a discriminare su questo frangente. Ruotare il volante in-game non è quasi mai un’azione che richiede moltissimi gradi di rotazione, ma al tempo stesso non tutti potrebbero ritrovarsi con questo parere. Scegliendo il miglior volante PC, dunque, valutate se il valore del gradiente di sterzata sia importante o meno per le vostre esigenze.

Un’altra feature che quasi tutti i volanti possiedono al giorno d’oggi è il force feedback, ovvero la capacità di applicare con dei motori vibranti una forza per simulare la risposta del veicolo alle nostre manovre. Con l’aumentare del prezzo questa funzione diventa più rifinita, aumentando il grado di precisione ed intensità di questo effetto, però non tutti gradiscono necessariamente l’aggiunta in quanto estremamente rumorosa. Per venire incontro a chi cerca prodotti privi di questa feature, vi segnaleremo anche un modello che risponde a questa esigenza.

Gli accessori di supporto

Una delle feature essenziali, comune a qualsiasi volante che si rispetti, è l’inclusione di una pedaliera. Questa, infatti, permette di immergersi veramente nell’esperienza e modulare accelerazione/frenata. Alcuni modelli di fascia più alta includono anche un pedale della frizione, da usare preferibilmente in concomitanza con un pomello del cambio manuale o in alternativa con i “flappy paddle” posti nel retro del volante. Non tutti i giocatori desiderano questa aggiunta, però chi è interessato ad avere il miglior volante PC per immergersi totalmente nella simulazione gradirà l’opzione.

Qualità di costruzione

Infine, un altro elemento da considerare – oltre alla bontà dei materiali impiegati ma pur sempre legato alla solidità del prodotto – è la tipologia di attacco impiegato per fissare il volante. Spesso le forze in gioco sono decisamente notevoli, specialmente quando è presente il force feedback, quindi posizionare saldamente il proprio volante è essenziale.

Al giorno d’oggi quasi tutti i volanti impiegano dei morsetti, ben più convenienti e meno “barbarici” delle soluzioni viste in passato (come le viti…), risultando estremamente efficaci per posizionare anche il miglior volante PC in modo da evitare che sfugga al proprio controllo. L’unico consiglio che ci sentiamo di darvi è di assicurarsi che il tavolo su cui vogliamo fissare il volante sia robusto; fissare il volante su comparti scorrevoli può danneggiare e/o rompere tanto il volante quanto il nostro mobile, quindi attenzione.