Miglior visore VR: tutte le soluzioni per immergersi nella Realtà Virtuale

Miglior visore VR quale comprare

Partendo dalle fasce più basse del mercato della Realtà Virtuale, le soluzioni più economiche che verranno prese in considerazione vertono tutte sull’interazione tra visori VR e smartphone. La categoria dei Cardboard – nome conferito per la prima volta dal noto visore in cartone di Google – prevede, infatti, l’inserimento del proprio smartphone all’interno di un sistema ottico che possa sfruttare una visione in side by side dello schermo e i sensori giroscopici del telefono per creare l’illusione di un ambiente virtuale dinamico. Questo tipo di prodotto ha ovviamente delle limitazioni, sia nel tipo di prodotto in sé, sia per quanto riguarda il mezzo di utilizzo. Considerando il primo fattore, sono disponibili visori molto economici, ma altrettanto limitati nelle possibilità di fruizione, considerando una scelta al risparmio nelle ottiche e nelle funzionalità del prodotto. Nel secondo caso, e fattore ben più importante, ciò che riesce ad aumentare esponenzialmente la qualità dei visori “cardboard” è naturalmente la qualità del display del tuo smartphone. Questo discorso vale non solo per le dimensioni del display, ma anche e soprattutto per la risoluzione interna e la densità dei pixel. Giusto per essere chiari, un Samsung con display super AMOLED e risoluzione QHD porterà a risultati decisamente più appaganti rispetto ad uno smartphone con risoluzione HD a 720p e colori più spenti.

La seconda categoria che sarà presa in considerazione nella scelta del miglior visore VR si inserisce in una fascia intermedia ed è rappresentata dai visori VR All in One. Questa categoria porta ad un netto salto di qualità rispetto alla precedente non solo per materiali, funzioni e prestazioni, ma anche per quanto riguarda le applicazioni ed i giochi supportati. Altro punto a favore e in comune con la precedente categoria è che, rispetto ai più blasonati visori VR di fascia alta, questi prodotti AiO vi risparmiano dall’obbligo di un PC o una console per l’utilizzo del visore: niente spese extra, niente cavi a rischio d’inciampo, dunque.

Passando alla fascia alta, l’ultima parte della selezione per la scelta del miglior visore VR è dedicata ai prodotti più blasonati e desiderati dagli utenti, comportando contemporaneamente un deciso salto in alto per quanto riguarda il prezzo. Si tratta di prodotti estremamente performanti e che più di tutti sono in grado di immergervi al 100% nella realtà virtuale, isolandovi completamente da tutto il resto. Parliamo di visori VR e AR con schermi integrati ad alta risoluzione per ogni occhio ed una frequenza di aggiornamento al di sopra dei 60 Hz, indispensabile per evitare il più possibile il ben noto fenomeno di motion sickness, ossia la sensazione di nausea provocata dal movimento in ambiente virtuale. Per quanto riguarda le possibilità di utilizzo, queste spaziano dall’ambito business, soprattutto nel caso dei visori a realtà aumentata con l’interazione tra oggetti virtuali in ambiente reale, al gaming, con l’accesso a piattaforme decisamente ricche in termini di giochi disponibili; tra queste basti citare PlayStation Network, Oculus Store e Steam VR, ognuno dotato di titoli di grosso calibro in grado di sfruttare pienamente le possibilità offerte da questi prodotti.