Miglior Ultrabook: guida alla scelta del portatile perfetto

Huawei MateBook 13

Se saliamo un po’ di fascia, la nostra guida al miglior Ultrabook incontra ancora una volta un prodotto della casa cinese Huawei, ovvero Matebook 13. Questo è un portatile davvero molto compatto, di fascia medio-alta e che vuole mettersi nelle mani di chi cerca qualcosa di davvero compattissimo, ma con prestazioni elevate.

All’interno del piccolo corpo in alluminio troviamo un pannello frontale da 13″ con risoluzione 2160 x 1440 pixel, ottimo un po’ per tutti gli utilizzi. Proprio sul corpo c’è da fare un appunto: pesa soli 1,28 Kg ed è spesso solo 1,49 cm, davvero da record. All’interno troviamo un processore quad-core Intel Core i5-8265U con un clock fino a 3.90 GHz, 8 GB di RAM e 256 GB di SSD. Non è un campione sicuramente per l’archiviazione, ma come abbiamo detto per il miglior Ultrabook bisogna guardare principalmente alle performance. Queste, vista la combinazione hardware, sono decisamente buone per l’utilizzo classico quotidiano di tutti gli utenti classici.

Degne di nota indubbiamente la possibilità di accedere a Windows Hello con sensore biometrico, carino il supporto NFC per l’invio rapido di contenuti multimediali dal proprio smartphone. Notevole anche il sistema audio, potente per le dimensioni minute del dispositivo, compatibile oltretutto Dolby Atmos. Le porte sono poche ma buone: due USB-C 3.1 con supporto Thunderbolt 3 a sinistra, un jack per le cuffie. Ad alimentare il tutto troviamo una batteria da 42 Wh con circa 12 ore di utilizzo medio. L’OS è ovviamente Windows 10 Home.