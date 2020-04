Miglior TV 55 pollici: la nostra guida all'acquisto

Miglior TV 55 pollici: quale comprare

Se sei alla ricerca del miglior TV 55 pollici, significa che almeno qualche idea te la sei già fatta; quantomeno sulle dimensioni dello schermo. D’altronde, grazie al ridimensionamento dei prezzi a seguito di una maggiore ottimizzazione dei processi di produzione, oggi l’acquisto di un TV da 55 pollici rappresenta la scelta più equilibrata per rapporto qualità/prezzo.

Non spendere poco, ma spendere bene

Messi in conto questo primo fattore di scelta, per permetterti di acquistare il miglior TV 55 pollici abbiamo suddiviso la seguente guida all’acquisto in alcune macrocategorie. Ognuna di esse tiene conto di una caratteristica specifica. Si parte dai modelli più economici, che pur tengono conto di qualità e quantità di specifiche e funzioni. Non si tratta, quindi, di una semplice selezione dei TV meno costosi, ma i migliori proprio per rapporto qualità/prezzo.

Il miglior TV 4K 55 pollici per il gaming del futuro

Segue una selezione dedicata al miglior TV 4K 55 pollici per il gaming. In questo caso, ovviamente, il prezzo si alza in maniera considerevole rispetto alla prima categoria, dovendo tener conto di specifiche di un certo livello. Tra queste, ci siamo focalizzati in maniera particolare non solo alla qualità dell’immagine, ma anche alle caratteristiche che ti permetteranno di sfruttare il televisore anche per il gaming del prossimo futuro. Con il prossimo arrivo di PS5 e Xbox Series X, infatti, i TV selezionati rappresentano una soluzione completa per poter sfruttare queste nuove console sin da subito al meglio delle loro possibilità.

La migliori tecnologie per chi cerca l’immagine perfetta

Se sei alla ricerca del miglior TV 4K 55 pollici non per una funzione specifica, ma semplicemente per la migliore qualità dell’immagine, OLED è la parola d’ordine. Questa tecnologia, infatti, rappresenta il punto massimo della categoria per ottenere i migliori risultati visivi. Per quanto il mercato riesca a proporre oggi soluzioni OLED anche abbastanza economiche, in questo caso ci siamo concentrati sul meglio del meglio, senza limiti di spesa; pur rispettando la caratteristica principale di questa selezione: il pannello da 55 pollici.

Un investimento per il futuro: 8K

La tecnologia 8K è ancora acerba, è bene ammetterlo. Tuttavia, se il miglior TV 4K 55 pollici non riesce a trovare la tua soddisfazione, allora l’acquisto di un TV 8K rappresenta l’unica alternativa valida per unire le possibilità del presente a quelle del futuro. In questo caso i TV 8K riescono già ad offrire ottime prestazioni, grazie alla possibilità di effettuare operazioni di upscaling dell’immagine con un netto miglioramento rispetto al 4K. Inoltre, il lavoro continuo per portare i primi contenuti 8K sulle principali piattaforme on demand possono tradursi in un buon investimento per il prossimo futuro.