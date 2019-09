Miglior TV 4K: guida all'acquisto dei migliori TV e accessori

Miglior TV 4K: quale comprare

La scelta del miglior televisore da acquistare non si rivela mai una decisione semplice, specialmente all’interno di un mercato che oggi offre soluzioni di ogni tipo e per ogni esigenza, anche andando oltre le richieste dell’utente in diverse occasioni. Per definire i migliori TV ci sono ovviamente dei parametri ben precisi, che rispecchiano non solo la qualità dell’immagine e del suono offerta dal dispositivo, ma anche la quantità di servizi disponibili.

Nonostante ciò, il miglior televisore in senso assoluto può non rappresentare la migliore scelta per uno specifico utente. Pertanto, la scelta dei migliori TV deve necessariamente basarsi su due fattori molto precisi: necessità e budget. Quello che andremo a proporre in questa guida all’acquisto è una selezione dei migliori prodotti per aiutarti nell’acquisto del miglior TV 4K per te. Una scelta basata il più possibile su un bilanciamento del rapporto qualità/prezzo, per poi passare effettivamente ai migliori prodotti in senso assoluto nel mercato del miglior TV 4K.

Saranno poi presenti delle semplici guide che ti aiuteranno a sfruttare al massimo le possibilità offerte dai migliori TV, dagli accessori da abbinare ai consigli per conoscere nel dettaglio le tecnologie di cui dispongono oggi i migliori TV 4K.

Cosa significa 4K

Prima di mettersi alla ricerca del miglior televisore, è bene conoscere nel dettaglio le tecnologie di cui sono dotati oggi i migliori TV 4K, a partire proprio dalla definizione di 4K.

La parola “4K” è la forma contratta di 4000, il numero approssimativo di pixel orizzontali minimi che un display deve contenere per raggiungere una risoluzione nativa Ultra HD. Questa forma rappresenta, non a caso, la naturale evoluzione delle precedenti tecnologie. Dalla nascita degli schermi in alta definizione con i TV HD Ready a risoluzione 1280×720 pixel si è passati agli schermi Full HD, con risoluzione 1920×1080 pixel, ed oggi arriviamo appunto alla risoluzione Ultra HD di 3840×2160 pixel.

Perché, allora, la definizione contratta di 4000 pixel (4K) per display che non superano effettivamente i 3840 pixel orizzontali? Semplicemente, i 4000 pixel nativi di una risoluzione Ultra HD fanno riferimento ad un formato d’immagine che non viene impiegato in nessuno dei migliori TV. Oggi, infatti, il mercato ha decretato il rapporto 16:9 come la soluzione preferita dagli utenti, sacrificando in questo caso una porzione dell’immagine per arrivare ai definitivi 3840 pixel orizzontali.

Altri nomi per identificare il 4K

È comunque difficile che troverete questo specifico numero per indicare in maniera alternativa un display a risoluzione 4K. Nella maggior parte dei casi, infatti, viene utilizzata come definizione alternativa per lo standard di alta definizione il numero di pixel verticali: 720p per indicare un pannello HD, 1080p per indicare un monitor Full HD e, infine, 2160p a definire un display 4K o Ultra HD.

Andando nel dettaglio di cosa può effettivamente offrire il miglior TV 4K in termini di salto qualitativo rispetto alle passate tecnologie, se viene preso in considerazione un display a 16:9 Full HD, questo ricopre soltanto un quarto della porzione di pixel su un’area generata da un Ultra HD nelle stesse proporzioni. Ciò significa quindi, che il 4K preso in forma ideale, raddoppia il quantitativo di pixel orizzontale e verticale degli attuali schermi Full HD montati su laptop, nei monitor, e in moltissimi tra i migliori TV della passata generazione, risultando quindi quattro volte più definito dei comuni Full HD.

Qual è la migliore tecnologia per i televisori

Se sei alla ricerca del miglior TV 4K, è assolutamente necessario conoscere tutte le tecnologie disponibili sul mercato, che si differenziano per caratteristiche e possibilità, oltre ad influenzare ovviamente il risultato finale in termini di qualità dell’immagine.

Nella maggior parte dei casi, la qualità dell’immagine è influenzata prima di tutto dalla risoluzione, e nello specifico dal numero di pixel con cui viene proposta digitalmente un’immagine. Come detto, i migliori TV 4K offrono un’immagine con una risoluzione di 3840×2160 pixel, quattro volte superiore a quella di un TV Full HD.

Un altro fattore molto importante nella scelta dei migliori TV, tuttavia, è la tecnologia di illuminazione che viene utilizzata. Con la scomparsa dei televisori a tubo catodico, all’interno dei quali l’immagine analogica veniva illuminata da una vera e propria lampada interna, l’era dei televisori digitali vede oggi la maggiore diffusione delle tecnologie di illuminazione a LED.

In questo caso, dunque, il pannello a cristalli liquidi vede la presenza sul retro di un sistema di pannelli a LED che diffondono un’illuminazione più o meno distribuita sull’intero schermo. Oggi il miglior televisore 4K può contare su diversi sistemi di illuminazione a LED, che variano per resa e distribuzione della luce posteriore.

Migliori TV LED Edge e LED Direct: cosa sono?

I più diffusi ad oggi sono i pannelli LED Edge. Questi schermi vedono la distribuzione dei LED di illuminazione solo su due lati, destro e sinistro oppure superiore ed inferiore. Ti sarà sicuramente capitato di notare su alcuni TV, spostando lo sguardo alle estremità dello schermo, delle zone in cui l’illuminazione risulta più forte. Sommando le due fonti LED, dunque, la luce viene poi distribuita su tutto il pannello offrendo il livello ottimale di contrasto in una posizione di visione frontale. La tecnologia LED Edge permette di ridurre i consumi e di ottimizzare al massimo le dimensioni del televisore, offrendo schermi estremamente sottili e piacevoli in termini di design.

La seconda tipologia di tecnologia LED viene applicata sui migliori TV di fascia alta, definiti TV LED Direct. A differenza dei pannelli LED Edge, i televisori LED Direct offrono una distribuzione omogenea dei LED su tutto il pannello. Come risultato, l’immagine guadagna in termini di qualità per una migliore gestione dei colori, ed in particolare per una maggiore profondità del nero. Di contro, la tecnologia LED Direct comporta consumi superiori a quelli dei TV LED Edge ed uno spessore maggiore.

TV OLED e QLED: i migliori colori per il miglior TV 4K

Con le tecnologie OLED e QLED, invece, si passa alla fascia più alta delle tecnologie del miglior TV 4K. Nel primo caso, la tecnologia OLED vede la presenza di LED autonomi con la capacità di trasmettere o meno luce al pannello. Questa capacità si traduce nella possibilità di ottenere un livello assoluto di nero, proprio perché i LED, invece che trasmettere digitalmente il nero nell’immagine, rimangono letteralmente spenti nel momento in cui l’immagine vede la presenza di questo colore. Un altro punto a favore, in tal senso, è rappresentato dai consumi decisamente più bassi, proprio grazie ai LED non perennemente accesi.

Tra i migliori TV dell’ultimo periodo, inoltre, si stanno facendo sempre più strada i nuovi pannelli QLED. Questa tecnologia si basa sull’intenzione di offrire i colori più realistici e naturali possibili, con un’illuminazione omogenea ed un bilanciamento minuzioso nei contrasti. Il tutto viene garantito dall’inserimento di un pannello trasparente tra i LED di retroilluminazione e lo schermo a cristalli liquidi. All’interno di questo pannello sono inseriti dei microcristalli – o Quantum Dots – che si occupano di assorbire la luce proveniente dai LED e ritrasmetterla in maniera più pura allo schermo, con risultati davvero sorprendenti in termini di resa cromatica.

La tecnologia QLED è oggi esclusiva dei migliori TV Samsung, definendola anche con la dicitura (un tantino fuorviante) di Super Ultra HD o SUHD. Atri produttori, in ogni caso, offrono tecnologie molto simili, con risultati differenti.

Sony offre la tecnologia Triluminous per la scelta del miglior TV 4K, capace di garantire maggiore precisione nella gestione dei colori ed uno spettro cromatico più ampio. LG, da parte sua, dota i migliori TV della gamma con la tecnologia ColoPrime, con risultati molto simili a quelli precedentemente descritti per gli altri produttori.

Il miglior televisore deve essere HDR?

Se oggi vuoi orientarti verso il miglior televisore di fascia medio-alta, noterai spesso nei prodotti di interesse la dicitura HDR. Di cosa si tratta, esattamente?

HDR sta per High Dynamic Range, vale a dire la possibilità di spingere ogni singolo pixel offerto dai migliori TV al massimo delle loro possibilità. Nello specifico, espandendo al massimo la gamma di colori disponibili, parametri come il contrasto e la resa cromatica vengono ulteriormente esaltati per offrire un impatto visivo davvero sorprendente.

È comunque necessario sottolineare che anche il miglior TV 4K HDR non permette di godere di ogni contenuto sfruttando questa tecnologia. Il contenuto deve essere nativamente HDR per poter essere visionato in questo particolare formato.

Tra quelli disponibili oggi si contano diversi film e serie televisive offerte dalle principali piattaforme di streaming on demand come Netflix o Prime Video (riconoscibili per la presenza, appunto, della dicitura HDR in descrizione), diversi videogiochi di ultima generazione per PC, PS4 e Xbox One, ed i film disponibili su dischi Blu Ray 4K (che richiedono comunque un lettore apposito).

In ogni caso, se intendi sfruttare davvero al massimo il tuo miglior televisore, anche il miglior televisore deve necessariamente possedere il supporto HDR per offrire il miglior risultato in termini di qualità dell’immagine.

Qual è la marca migliore di televisori?

Se da una parte possiamo certamente parlare di tecnologie migliori di altre, trovare la marca per il miglior televisore è un’impresa decisamente più ardua e molto influenzata da un fattore puramente soggettivo. Di base, potremmo tranquillamente limitare la miglior marca di televisori a questo fattore, ponendo come priorità il detto “quello che offre l’immagine che ti piace di più è il miglior TV 4K per te”.

Tuttavia, sempre specificando che una vera e propria marca superiore non esiste, ci sono comunque diversi fattori che vanno ad influenzare la scelta di una marca piuttosto che un’altra. Uno dei più importanti è quello rappresentato dai servizi offerti.

Nella maggior parte dei casi, infatti, i migliori TV offrono anche una piattaforma Smart TV con doversi tipi di contenuti, applicazioni e servizi, che vedremo ora nel dettaglio per aiutarti nella scelta migliore per te.

LG WebOS

Dopo l’acquisto della piattaforma WebOS da parte di HP, oggi LG propone questo sistema operativo come punto di riferimento per i propri Smart TV. Attualmente, il miglior TV 4K di LG propone la versione più recente della piattaforma, vale a dire WebOS 4.5. Non tutti i migliori TV LG offrono questa specifica versione, variando dalla versione 2.0 alla 4.5, appunto; la disponibilità di una determinata versione cambia in base all’anno di produzione e alla fascia di mercato del prodotto.

Di base, WebOS si distingue per la completezza dei servizi e per la semplicità d’uso. Questa piattaforma si integra profondamente nelle funzioni del televisore, rispetto ad altri produttori che preferiscono dividere la parte Smart dalle classiche funzioni base di televisore. In questo caso, invece, basta un pulsante per aprire le funzioni in sovraimpressione ed accedere a tutti i servizi disponibili. Tra questi non mancano, ovviamente, tutte le piattaforme on demand più importanti, tra cui Netflix, Prime Video, Infinity e YouTube. L’ampia compatibilità di WebOS consente, inoltre, il collegamento con dispositivi diversi come smartphone o memorie USB esterne; e si estende anche a piattaforme per la gestione della domotica come Apple HomeKit.

Samsung Smart Hub

Nella ricerca del miglior televisore, Samsung propone la maggior parte dei suoi migliori TV 4K della piattaforma proprietaria Smart Hub. Questo sistema ampiamente collaudato si rivela abbastanza completo per quanto riguarda la proposta delle applicazioni (le più utilizzate non mancano di certo), ma soprattutto per l’integrazione con gli altri dispositivi Samsung che va a creare un vero e proprio ecosistema.

Questo vale sia per le possibilità di collegamento agli smartphone Samsung, con le funzioni di trasmissione wireless dei contenuti presenti sul dispositivo, sia per prodotti come lettori Blu Ray, sistemi surround e soundbar.

Android TV

Decisamente interessante anche le proposte di Sony, Sharp e Philips, che vedono il loro miglior TV 4K dotato della nota piattaforma Android TV. Come facile immaginare, si tratta della versione adattata per i migliori TV del sistema operativo di casa Google. Già collaudato su tantissimi set top box TV esterni, questo OS permette di accedere ad uno store ricco di applicazioni di ogni genere, che spaziano da contenuti multimediali audio/video ad applicazioni di informazione, organizzazione e tanto altro.

Nel caso fossi in possesso di uno smartphone Android, l’integrazione con Android TV è estremamente comoda ed intuitiva, grazie alla presenza nella maggior parte dei casi di un sistema Chromecast integrato. In questo modo ogni contenuto multimediale supportato può essere trasmesso via wireless direttamente allo schermo del televisore.

Firefox OS

Anche Panasonic ha saputo distinguersi per il suo ottimo sistema operativo, con la presenza a bordo dei suoi migliori TV 4K della piattaforma Firefox OS. Questo OS è sempre di più apprezzato per la sua velocità e per la grande quantità di applicazioni a disposizione. Molto comodo si rivela, inoltre, la presenza di un browser completo, con cui viene garantita una navigazione completa sul web con tutte le possibilità del caso.