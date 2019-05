Alla scoperta delle teste per treppiede

Testa treppiede a cremagliera

Appare sia esteticamente che funzionalmente molto simile alla testa a tre movimenti, eccezion fatta per la mancanza delle tre ingombranti manopole che, se su quest’ultima sbloccano completamente il movimento dell’asse senza alcun tipo di frizione, sulla testa a cremagliera invece i movimenti sono millimetrici e precisissimi, oltre che lenti. Non dovremo far altro che ruotare la piccola manopola per raggiungere molto precisamente la posizione desiderata, sicuramente non è una testa per movimenti veloci, anche se possiede uno sblocco per una regolazione rapida.

È indicata sopratutto per una fotografia di precisione come paesaggio e ancor di più la macro. Proprio come per la precedente tipologia di teste il maggior produttore è la Manfrotto quindi non elencheremo i prodotti per fascia di prezzo ma solo quelli presenti a catalogo.