Come assemblare un PC: la miglior tastiera

Miglior tastiera: quale scegliere

Compiere una scelta può essere davvero difficile, data la quantità di modelli a disposizione sul mercato. Nella nostra guida troverete una chiara distinzione fra le varie tipologie di prodotti, fornendovi le chiavi di lettura necessarie per scegliere la periferica perfetta per il vostro budget. Dunque come scegliere la miglior tastiera? Andiamo ad approfondire il tutto qui sotto.

Tastiera a membrana

I prodotti per la scrittura su PC si suddividono in due grandi categorie: tastiera a membrana e tastiera meccanica. La prima tipologia è estremamente comune e con molte probabilità ne avete già utilizzata una. Per chi non ha troppe pretese, le tastiere a membrana offrono un’esperienza di digitazione adeguata accompagnate da un costo molto accessibile. Queste periferiche partono infatti da prezzi sotto la decina di euro, fino a costosi prodotti di fascia alta. Indubbiamente però le tastiere meccaniche, come vedremo, godono di una fama maggiore in tantissimi aspetti. Le varianti a membrana hanno un peso considerevolmente minore che le rendono comunque ideali in certi contesti.

I notebook usano questo tipo di tastiere, a membrana low profile dette scissor-switch. Sono il risultato di una mirata ottimizzazione dello spazio grazie alla quale possono vantare una corsa brevissima nella pressione di un tasto, ottenendo benefici anche nella silenziosità. Praticamente una versione slim di una normale tastiera a membrana. Il mercato è ricco di prodotti di questo tipo anche nel mercato desktop, un chiaro esempio è l’elegante tastiera Apple inclusa con l’acquisto di un Mac.

Tastiera meccanica

Arriviamo infine alle acclamate tastiere meccaniche, strutturalmente differenti rispetto alle tipologie precedenti. Ogni tasto è infatti dotato di un meccanismo dedicato chiamato switch (interruttore), contro la gomma ed il circuito stampato utilizzati nelle varianti a membrana. È grazie a ciò che le tastiere meccaniche possono offrire una precisione ed una affidabilità maggiore affiancate da una qualità costruttiva tipicamente più solida. L’esperienza positiva è marcata da un feedback dei tasti più marcato e preciso che rende l’utilizzo della tastiera molto gradevole. L’impiego di materiali metallici fa sì che questa esperienza non cambi nel corso degli anni, garantendo alla tastiera un’eccellente durabilità. Inoltre, per natura, i tasti sono removibili permettendo di sostituire il layout fisico o utilizzare tasti personalizzati, semplificando anche la pulizia della periferica.

Le tastiere meccaniche risultano essere decisamente pesanti, segno anche di una qualità superiore, ma questo aspetto le rende tipicamente inadeguate alla mobilità. Guardando invece il lato positivo, sarà praticamente impossibile spostarla senza volerlo, fornendo una certa sensazione di sicurezza. Infine, alla luce di tutti i pregi descritti, le tastiere meccaniche hanno un prezzo di partenza più elevato, un investimento che mostrerà i suoi frutti specialmente nelle mani di scrittori, programmatori, gamer incalliti o semplicemente per chi scrive velocemente. In base ad esigenze ed utilizzi gli switch di queste tastiere si ramificano in varie tipologie, riconosciuti attraverso il loro colore caratteristico: red, blue, brown, black eccetera. Ognuno di questi presenta differenze in rumorosità e in esperienza di digitazione. Uno stesso modello di tastiera può infatti essere disponibile in più tipologie di switch, e la scelta dipende dalle tue preferenze.

Extra e aggiunte

Altre caratteristiche aggiuntive possono essere un numero di tasti multimediali in più, software per configurare a piacimento il proprio acquisto o la più popolare retroilluminazione. Qui si tratta più di gusti personali e c’è principalmente da chiedersi se queste funzionalità in più saranno utilizzate effettivamente. I tasti personalizzabili (o macro), ad esempio, possono essere un’ottima comodità nell’utilizzo di software professionali. Detto questo passiamo alla nostra selezione di miglior tastiera suddivisa per fascia di prezzo.