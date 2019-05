Miglior tablet WiFi: i prodotti più interessanti

Tablet WiFi: quale comprare

In questa guida sul miglior tablet WiFi andiamo alla ricerca del prodotto che riesce maggiormente a soddisfare i vostri desideri. Come sappiamo i tablet sono dispositivi mobile estremamente interessanti, soprattutto se consideriamo il loro utilizzo nella fruizione di contenuti video. Infatti, grazie a display con diagonali che superano anche i 10 pollici, essi permettono di apprezzare la visione di film o serie TV senza rimpiangere l’assenza di un notebook.

Ci siamo focalizzati solo sui miglior tablet WiFi lasciando da parte i prodotti che permettono di affiancare anche una SIM per il traffico cellular. Questo permette innanzitutto di mantenere bassa la spesa complessiva – un tablet con supporto cellular ha evidentemente un costo maggiore rispetto ad uno sprovvisto – sia per quanto riguarda il prezzo in sé del prodotto che per quanto concerne il non dover affiancargli anche un piano tariffario ad hoc.

Come vedremo, i miglior tablet WiFi sono stati suddivisi in due fasce di prezzo. La strategia è quella di mostrare inizialmente i prodotti con un prezzo di listino contenuto, magari per chi necessita di un dispositivo mobile modesto ma comunque in grado di fare il proprio dovere. Quelli presenti nella seconda fascia hanno qualcosa in più rispetto agli altri; alcune volte troviamo dei materiali di prima scelta oppure una scheda tecnica più interessante.

Però, e ci teniamo a sottolinearlo, tutti i tablet presenti in queste guida sono effettivamente delle ottime scelte.