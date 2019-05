Miglior tablet Samsung: scopriamo la gamma dei tablet del colosso coreano

Samsung Galaxy Tab S4

Il Galaxy Tab S possiamo definirlo come la punta di diamante dell’offerta commerciale di Samsung per quanto riguarda i tablet. A differenza di quanto visto precedentemente con il Galaxy View, la linea “Tab S” racchiude le ultime migliorie del colosso coreano per i suoi tablet. Infatti, un po’ come la linea “S” per il mercato degli smartphone, il Galaxy Tab S4 è il miglior tablet Samsung per chi è alla ricerca di un prodotto molto curato sotto tanti punti di vista.

L’aspetto, elemento cruciale in questo caso, riprende quello della famiglia di smartphone top di gamma con linee pulite, cornici ottimizzate ed il classico tasto Home centrale abbracciato dai tasti soft touch per comandare Android. Particolarità del sopracitato tasto Home è la presenza del sensore per le impronte digitali che permette di accedere rapidamente al sistema operativo o ad alcune app particolari – fondamentalmente quelle che hanno implementato le API di Android – garantendo un ulteriore livello di sicurezza.

Il Galaxy Tab S4 è stato immaginato ed eseguito da Samsung come un tablet fruibile da due categorie distinte di persone. Chi necessità di una buona diagonale, magari perché legge tanto oppure ha necessità di un pannello estremamente generoso e chi, invece, vuole prima di tutto salvaguardare l’ergonomia; quest’ultima categoria di utenti potrebbe far riferimento a studenti o lavoratori pendolari che hanno a disposizione uno spazio striminzito per far entrare tutti i propri oggetti nello zaino o nella ventiquattrore.

Indipendentemente dalle dimensioni del display, restano saldi alcuni punti cruciali dell’esperienza utente. Il panello, suona quasi ridondante dirlo, è uno dei migliori attualmente presenti sul mercato. Sebbene diverse aziende riescono a sviluppare display IPS di ottima fattura, i pannelli Super AMOLED di Samsung riescono ancora ad offrire una marcia in più per quanto riguarda la saturazione dei colori e la profondità dei neri.

Il tablet integra un pannello da 10,5 pollici con risoluzione 2560 x 1600 pixel estremamente ottimizzato per quanto riguarda la gamma cromatica e perfettamente in grado di gestire la nuova S-Pen. Al suo interno è presente un processore Qualcomm Snapdragon 835 con clock massimo da 2.45 GHz accompagnato da 4 GB di RAM e 32 GB di storage espandibile tramite micro SD. Risulta molto interessante la presenza del modulo SIM con supporto LTE, una USB Type-C su standard USB 3.1 e Android Oreo 8.1.