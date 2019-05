Miglior tablet per vedere film: tutti i modelli degni di nota

ASUS ZenPad 3S 10

Oltre ad essere uno dei miglior tablet Android in circolazione, ASUS ZenPad 3S 10 è anche uno dei miglior tablet per guardare film o serie TV. Per questo prodotto ASUS ha mostrato di padroneggiare tutte le tecnologie necessarie alla fabbricazione di un tablet di questa fattura. Ancor prima di ammirare il display, ASUS ZenPad 3S 10 mostra una cura nei dettagli davvero sbalorditiva. Come abbiamo più volte sottolineato all’interno della nostra recensione di ASUS ZenPad 3S 10, la scocca in alluminio rende il prodotto un piccolo gioiellino da portare sempre con sé in borsa.

Nonostante l’ampia diagonale del display, il tablet è leggero, compatto e robusto. Le cornici sono abbastanza ottimizzate – per quanto è possibile su un tablet – e si lascia impugnare senza alcun problema. Si apprezza anche per la visione di filmati in modalità portrait, tenendolo con una mano. Venendo alla scheda tecnica, l’ASUS ZenPad 3S 10 monta un pannello IPS da 9,7 pollici a risoluzione 2048 x 1536 pixel.

Se la matematica non è un’opinione, questa risoluzione spalmata su 9,7 pollici permette di avere a disposizione 264 PPI. Inutile stare a sottolineare come si tratti di uno dei pannelli più definiti attualmente presenti sul mercato. La luminosità generale, il sensore di luminosità sempre perfetto, gli ampi angoli di visuale e le tecnologie proprietarie ASUS come VisualMaster, lo rendono uno dei miglior tablet per vedere film in questa fascia di prezzo.

Il processore MediaTek MT8176 da 1.7 GHz abbinato ai 4 GB di RAM, permette di gestire senza alcun problema Android Nougat. È ovviamente presente il supporto alla micro SD; quest’ultimo, come detto ad inizio guida, è uno degli elementi cruciali per la nostra scelta. Tramite essa possiamo non solo di caricare film, ma anche di guardare Netflix offline.