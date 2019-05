Miglior tablet per telefonare: i dispositivi perfetti anche per chiamare

Miglior tablet per telefonare: quale comprare

In questo articolo sui miglior tablet per telefonare, andiamo a trattare un argomento un po’ particolare. Non è infatti la prima volta che appaiono questo genere di dispositivi sul mercato. È più o meno da 7-8 anni che sul mercato esistono delle soluzioni che permettono di sfruttare un tablet anche per la parte telefonica.

Sebbene possano apparire goffi se utilizzati come un vero telefono – ve lo immaginate un tablet da 10″ poggiato all’orecchio per chiamare? -, è innegabile che effettivamente ha un senso sfruttare la parte telefonica per chiamare ed utilizzare applicazioni che si rifanno sul modulo per funzionare. Grazie all’avanzamento tecnologico abbinato all’utilizzo di materiali sempre più ricercati, scegliere il miglior tablet per telefonare è decisamente più facile e interessante.

Le aziende hi-tech hanno intravisto un buon mercato e hanno rilasciato dei prodotti assolutamente interessanti. In questa guida parleremo essenzialmente di tablet Android, campioni indiscussi per quanto riguarda il pieno supporto alla parte telefonica. I prodotti che vedremo sono essenzialmente indirizzati ad un’ampia rosa di utenti: abbiamo chi per lavoro ha la necessità di avere un dispositivo più completo di uno smartphone qualsiasi o chi, per necessità, è spesso in movimento.

Pensiamo agli studenti pendolari oppure a chi lavora fuori sede ed è spesso impegnato in tragitti medio-lunghi. In queste situazioni avere a disposizione un prodotto che riesce ad integrare la parte telefonica alla comodità di un tablet, può esser il punto di svolta che innalza di molto la produttività. Come li abbiamo scelti? Abbiamo dato uno sguardo ai migliori tablet per telefonare attualmente presenti sul mercato. Come vedremo qualcuno è anche passato sotto la nostra lente di ingrandimento in una vera e propria recensione, gli altri sono riconosciuti come device di prim’ordine nella fascia di prezzo di riferimento.

Per quanto riguarda il prezzo, per garantire una lettura della guida più facile e snella, abbiamo inserito i prodotti in ordine dal più economico al più costoso. Come sempre i prodotti economici molto spesso vedono delle differenze per quanto riguarda l’aspetto estetico (materiali meno nobili) o una scheda tecnica modesta. Nonostante questo sono comunque in grado di offrire le garanzie minime per un utilizzo soddisfacente in qualsiasi condizione.