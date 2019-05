Tablet per leggere: i migliori per perdersi in storie senza fine

ASUS ZenPad 3 8.0 Z581KL

ASUS ZenPad 3 Z581KL fa parte della nuova proposta commerciale di ASUS per la fine dello scorso anno e l’inizio del 2017. Come possiamo vedere, troviamo una marcata attenzione ai materiali con una bella cover in plastica con effetto simil-pelle. Rispetto al fratello maggiore, lo ZenPad 3S 10, il modello in questione non presenta la lavorazione unibody in alluminio.

Ovviamente si perde qualcosa per quanto riguarda la qualità estetica del prodotto, ma è una scelta comprensibile soprattutto per mantenere i costi entro un certo limite. Questo non significa che l’ASUS ZenPad 3 Z581KL è un tablet di seconda categoria; al suo interno troviamo infatti tutte le tecnologie proprietarie di ASUS presenti in tutti i suoi prodotti, dal più costoso al più economico.

Giusto per citarne qualcuna, Tru2Life+, TruVivid ed il filtro Bluelight. Queste e tante altre sono state implementate per esaltare ancora di più la qualità del display con risoluzione 2K. Anche qui siamo difronte ad una diagonale da 8 pollici che pare essere la più comoda da usufruire per la lettura e l’utilizzo con una mano sola. ASUS ZenPad 3 Z581KL non solo è il miglior tablet per leggere per la qualità del pannello, ma anche per la gestione dei consumi e del sistema operativo.

Android Nougat si muove senza esitazioni ed la presenza del Play Store permette di scaricare l’applicazione Kindle oppure Google Play Libri per muoversi liberamente all’interno del proprio catalogo e per acquistare nuovi titoli. L’applicazione sviluppata da Google permette di accedere a numerose funzioni pensate per la lettura. Abbiamo la possibilità di scegliere tre diversi temi, leggere offline, aggiungere pagine ai segnalibri, scrivere note, evidenziare porzioni di testo, caricare file PDF o ePub nella propria raccolta e molto altro.

Quando non si legge, il tablet di ASUS permette di sfruttare a pieno il processore Snapdragon 650 da 1.8 GHz affiancato da 2 GB di RAM.