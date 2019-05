Tablet per giocare: i migliori per perdersi in ore di gameplay

Miglior tablet per giocare: quale comprare

In questa guida prendiamo in considerazione i miglior tablet per giocare in mobilità. L’avanzamento tecnologico ha infatti permesso ad importanti aziende di sviluppare tablet in grado di far partire giochi estremamente complessi e avidi di risorse. Se guardiamo al parco di videogame presenti sulle più importanti piattaforme e facciamo uno sforzo di memoria a qualche anno fa, vediamo come anche l’industria videoludica si è allineata alla presenza di processori sempre più prestanti sviluppando videogame ricchi di animazioni e dettagli.

All’interno della nostra guida prenderemo in considerazione diversi prodotti, alcuni marcatamente da gaming altri un po’ meno (ma comunque in grado di garantire gameplay di primo livello), basati sulle piattaforme mobile più diffuse: iOS e Android. Durante la nostra ricerca ci siamo focalizzati su alcuni punti fondamentali che ci hanno permesso di scegliere prodotti capaci di avviare i giochi più recenti.

Siamo ovviamente partiti dal processore. Nella guida ai miglior tablet per giocare sono presenti SoC di ultima generazione, molto potenti e spesso abbinati ad un quantitativo di RAM che addirittura trovavamo in qualche notebook di qualche anno fa. Importante attenzione l’abbiamo riposta anche per quanto riguarda il display: in questa guida si parte da pannelli con risoluzione Full HD fino a raggiungere il QHD.

Questo perché, come sempre più spesso accade, i giochi odierni sono ricchi di dettagli ed animazioni che possono essere apprezzati unicamente grazie alla presenza di pannelli di una certa qualità. Per quanto riguarda le fasce di prezzo, anche questa volta vi proponiamo i miglior tablet per giocare con una raffigurazione in ordine crescente. Si parte dal modello più economico e si arriva a quello più costoso, posto in fondo alla lista.

Come avrete modo di vedere, anche il modello più economico è in grado di lasciarvi catapultare in videogame di ultima generazione.