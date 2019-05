Miglior tablet per disegnare: spazio alla creatività su display touch

Miglior tablet per disegnare: quale comprare

Da competitor degli smartphone, notebook e pensati principalmente per la grande duttilità di utilizzo, i tablet sono diventati anche il punto di riferimento per la categoria di utenti che ama disegnare. I miglior tablet per disegnare sono il punto di congiunzione fra chi è alla ricerca di una tavoletta grafica ma non può e non vuole rinunciare alla duttilità di un vero e proprio sistema operativo, con tanto di applicazioni pensate per disegnare.

In questa guida prenderemo in considerazione alcuni prodotti che, nella loro categoria di riferimento, sono dei must buy. Vengono toccati i maggiori sistemi operativi presenti attualmente sul mercato – iOS, Android e Windows – e fasce di prezzo che partono dal più economico fino al più costoso. Come sempre abbiamo preso in considerazione solo i miglior tablet per disegnare effettuando una cernita meticolosa su tanti dispositivi.

Le nostre attenzioni hanno ruotato fondamentalmente su questi aspetti: aspetto estetico, disponibilità di stylus, rimarcata qualità costruttiva. Come vedremo, ognuno di essi ha delle particolari caratteristiche, ma generalmente sono tutti in grado di garantire buoni livelli di utilizzo. Ricordiamoci che i miglior tablet per disegnare sono indirizzati anche a studenti, così come grafici e designer che necessitano di una macchina sempre pronta ad accogliere nuove idee da riversare sul computer principale.