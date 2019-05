Miglior tablet per bambini: scopriamo cosa ci offre il mercato

Miglior tablet per bambini: quale comprare

Quest’oggi, come avrete capito, vi guideremo all’acquisto dei miglior tablet per bambini. Come si sa e come sempre più spesso si vede, anche i più piccoli iniziano a familiarizzare da subito con i dispositivi elettronici, ancor di più se di piccole dimensioni oppure caratterizzati da colori e suoni sgargianti che riescono ad attirare la loro attenzione.

Ovviamente quando si tratta di accompagnare la crescita del bambini, bisogna fare particolare attenzione al tipo di dispositivo (o gioco) che gli si fornisce. Se da un lato abbiamo realtà con decenni di esperienza alle spalle per quanto riguarda la stimolazione attraverso giochi tutto sommato “normali”, standard, dall’altro registriamo un po’ di confusione quando ci muoviamo su terreni non così tanto battuti.

Questo è proprio il campo dei tablet, dispositivi che noi adulti utilizziamo quotidianamente e che sempre più spesso attirano l’attenzione anche dei più piccoli. Infatti, sarà capitato anche a voi di porgere il tablet a vostro figlio per guardare una puntata di Masha e Orso e compagnia cantante. Vero? Ma cosa fare nel momento in cui siamo tentati di lasciare piena autonomia al bambino per sperimentare, giocare, scoprire le funzionalità del tablet?

Sarete sicuramente d’accordo con noi che è evidentemente necessario volgere lo sguardo verso un prodotto diverso. Il motivo è presto detto: i tablet che usiamo noi adulti per il 90% delle volte non sono affatto dedicati anche all’utilizzo di un bambino piccolo. Sebbene ancora tanti genitori siano restii a promuovere il contatto di dispositivi “smart” con i più piccoli, piccole grandi imposizioni iniziano a venir meno a questo limite; una su tutte è l’American Academy of Pediatrics che ha abbassato a 18 mesi la tappa di età minima per promuovere l’utilizzo di un dispositivo elettronico – smartphone o tablet che sia.

Nonostante questa ravveduta ostilità verso questi prodotti, restano comunque salde alcune precauzioni da prendere quando si vuole promuovere l’utilizzo di tablet anche ai più piccoli. Prima di tutto i materiali: sappiamo benissimo che per i bambini è fondamentale il feedback visivo ma anche tattile con gli oggetti, soprattutto con l’ormai classico gesto mano-bocca. Il miglior tablet per bambini deve in qualche modo favorire questo genere di feedbackcontinuando a lasciare tranquilli i più grandi che possono guardare il proprio bambini giocare con il tablet senza preoccupazioni.

Stessa cosa per quanto riguarda il sistema operativo. Sebbene alcuni OS permettano di limitare l’utilizzo di alcune aree del tablet tramite dei paletti – pensiamo all’accesso allo store digitale, al browser web o a particolari applicazioni -, sul mercato sono presenti dei prodotti fondamentalmente sviluppati per i bambini e non modificati per permettere l’utilizzo anche a loro. A tal proposito come pare abbastanza normale considerando la disponibilità di sistemi operativi mobile “snelli”, la maggior parte dei prodotti presenti nella nostra guida monta Android.

La scelta di utilizzare il sistema operativo di Google deriva dal fatto che, grazie alla sua natura estremamente open e duttile, i produttori possono modificare a piacimento il sistema operativo per piegarlo alle loro esigenze (e dei bambini). La presenza di Android apre le porte a due importanti risvolti: supporto al Play Store e facilità di utilizzo. Avere accesso al Play Store, lo store digitale di Google, permette ai più grandi di poter accedere a milioni di applicazioni e giochi da poter scaricare per lasciar giocare i più piccoli. La facilità di utilizzo permette poi ai bambini un po’ più grandi di iniziare a gestire il sistema operativo senza troppi grattacapi.