Miglior tablet dual boot: quando un solo OS non basta

Teclast Tbook 10 S

Il Teclast Tbook 10 S il tablet ideale per chi si vuole spingere verso un prodotto con una diagonale generosa abbinata ad una risoluzione decisamente indicata per guardare contenuti multimediali. Infatti, grazie al pannello da 10.1 pollici e la risoluzione da 1920 x 1200 pixel, si può proprio affermare che forse è uno dei miglior tablet dual boot attualmente in circolazione.

Anche in questo caso siamo difronte ad una lavorazione di un certo livello, con un piccolo frame in alluminio vivo che abbraccia l’intera scocca – davvero un bel dettaglio. Lato CPU trova posto l’intramontabile quad-core Intel Cherry Trail x5-Z8350 da 1.44-1.92 GHz abbinato a 4 GB di RAM e 64 GB di storage in formato eMMC espandibili tramite micro SD.

I sistemi operativi continuano a rimanere Windows 10 e Android Lollipop 5.1. Visto la presenza di un comparto hardware praticamente quasi identico, sale naturale la domanda del perché avrebbe senso scegliere questo prodotto rispetto agli altri. Il piatto della bilancia pende sicuramente a favore del Teclast Tbook 10 S per via del suo display da 10,1 pollici e della batteria da ben 5800 mAh. Se si è alla ricerca di un tablet per navigare, guardare film, lavorare su PDF o presentazioni, è ovviamente consigliato cercare un dispositivo con queste dimensioni.

Gli altri prodotti sono certamente in grado di svolgere gli stessi compiti, sia chiaro; resta però di indubbia utilità la possibilità di stare un attimo più tranquilli grazie ad un pannello più generoso, dove magari è meno frequente ricorrere a pinch to zoom per guardare in dettaglio un testo o la didascalia di una immagine e con una batteria in grado di accompagnarvi lungo una intera giornata di utilizzo.