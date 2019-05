Miglior tablet con penna: dare libero sfogo alla propria immaginazione

Tablet con penna: quale comprare

L’avvento del tablet con dispositivo di consumo, per le masse, ha permesso di godere di importanti vantaggi. Infatti, indipendentemente dal tipo di occupazione che ognuno di noi ha, siamo ormai abituati ad averli a portata di mano per fare più o meno tutto. C’è chi lo usa come dispositivo secondario per l’utilizzo casalingo, chi per leggere e quindi al posto di un comune eBook Reader, per lavorare mentre si è in treno per arrivare a lavoro o per prendere appunti durante una lezione universitaria.

Grazie alla presenza di materiali e componenti interni sempre più veloci e prestanti, in alcuni casi i tablet hanno completamente soppiantato l’utilizzo di un computer principale, almeno per quanto riguarda alcuni campi di utilizzo. Pensiamo ad esempio a giornalisti o cronisti che, tramite il proprio tablet, è in grado di scrivere un articolo, modificare una foto di copertina e pubblicarla sulla piattaforma proprietaria del proprio giornale per renderlo visibile a tutti oppure, senza andare troppo lontani, per modificare foto con iPad.

Come non citare i grafici o i fumettisti che possono buttare giù uno schizzo o completare un disegno direttamente sul proprio dispositivo mobile tramite l’utilizzo di una stylus. La guida sul miglior tablet con penna serve proprio ad individuare i migliori dispositivi che vi permettono di fare questo e altro, con maggiore attenzione al connubio tablet + stylus. Se infatti siete studenti, professionisti o semplicemente avete l’hobby di buttare giù qualche schizzo in formato digitale, la guida vi permetterà di individuare il prodotto che meglio può soddisfare i vostri bisogni.

Come avremo modo di vedere, all’interno della guida sono disponibili prodotti con due dei maggiori sistemi operativi attualmente presenti in circolazione: iOS e Windows 10. Tutti montano un display con digitalizzatore capacitivo, ovvero in grado di captare la variazione di capacità dielettrica sul vetro del dispositivo. Questa variazione, immediatamente comunicata alla componente hardware/software che lo trasforma in segnale digitale, ci permette di toccare, disegnare, applicare gradienti, ombre, tratti più marcati o più sottili come per magia.

I miglior tablet con penna vengono qui proposti secondo una visualizzazione di prezzo dal più economico al più costoso. Per tutti si tratta di una diversificazione di prezzo che deriva unicamente dall’hardware presente al loro interno. Sono tutti in grado di garantire il massimo per quanto riguarda l’utilizzo con una stylus, indipendentemente dal prezzo.