Miglior tablet ASUS: scopriamo cosa ci offre il colosso taiwanese

ASUS ZenPad 3S 10 Z500M

L’ASUS ZenPad 3S 10 Z500M è certamente uno fra i miglior tablet ASUS attualmente a disposizione della lineup del colosso taiwanese. Come abbiamo avuto modo di vedere all’interno della nostra recensione ASUS ZenPad 3S 10 Z500M, si tratta di un dispositivo che instrada il colosso verso l’utenza “pro”, ovvero quella che è alla ricerca di un soluzione completa sotto tutti i punti di vista.

L’ASUS ZenPad 3S 10 Z500M non ha nulla da inviare ad altri tablet di case ben più blasonate, come Samsung o Apple. Dal punto di vista del design siamo difronte ad una lavorazione molto interessante, soprattutto per quanto riguarda l’ottimizzazione delle cornici e la lavorazione posteriore, molto bella e dal feel premium al tatto.

Trattandosi di un dispositivo evidentemente “top”, il tablet integra alcune funzioni che troviamo con maggiore frequenza sulle fasce alte del mercato: una fra tutte è la presenza del sensore per le impronte digitali integrato all’interno del tasto di sblocco laterale. Lo sblocco del device è in questo modo più rapido, più sicuro e può essere customizzato per riconoscere diverse dita.

Frontalmente è presente un bel pannello da 9.7 pollici con risoluzione 2048 x 1536 pixel (2K) con 246 PPi di densità. Non è certamente il display più risoluto presente sul mercato, ma è comunque in grado di offrire ottime prestazioni per quanto riguarda la resa cromatica e gli angoli di visuale. Il processore al suo interno è un esa-core Mediatek MT8176 da 1.7 GHz affiancato da una GPU IMG PowerVR GX6250 perfettamente in grado di gestire anche i videogiochi più complessi.

La RAM da 4 GB riesce poi a gestire senza troppi problemi tante applicazioni in multitasking, merito sicuramente anche di Android Nougat 7.0 e di una attenta ottimizzazione da parte di ASUS. Nonostante questo bisogna però sottolineare che, come tutti i prodotti ASUS, sono presenti molte applicazioni proprietarie che in alcuni casi rendono l’esperienza utente un po’ troppo “satura”.

Lo storage è disponibile nei formati da 32 o 64 GB ed è ovviamente espandibile tramite le classiche micro SD.