Migliori tablet Android: la nostra personale selezione aggiornata

Huawei MediaPad M5

Huawei MediaPad M5 è certamente uno fra i miglior tablet Android attualmente in circolazione. Il colosso cinese ha fatto davvero le cose in grande con questo tablet. La costruzione è di primo livello e non ha nulla da inviare a brand più blasonati. Le cornici lungo i lati lunghi sono ben ottimizzate e danno la possibilità al display da 10.8 pollici di esprimersi senza essere in qualche modo “soffocato”.

Il pannello è uno dei più belli che abbiamo avuto modo di provare in questi ultimi mesi, merito anche della risoluzione da 2560 x 1600 pixel con 359 PPI che permette di sfruttare il tablet per qualsiasi tipo di utilizzo. Sia per guardare film o serie TV, giocare oppure per leggere, il pannello LCD saprà sempre rispondere alle vostre richieste.

Al suo interno si muove un SoC octa-core Kirin 960, 4 GB di RAM e storage da 32/64/128 GB espandibili tramite micro SD. Nulla da dire anche per quanto riguarda l’autonomia, assolutamente in grado di garantire una giornata piena di utilizzo anche in fasi di pieno carica. Da non sottovalutare assolutamente la possibilità di sfruttare la versione con connettività LTE oppure quella solo Wi-Fi.