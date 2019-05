Miglior tablet 8 pollici: scopriamo quali sono i più interessanti

Lenovo Tab 4

Lenovo torna ad essere un player all’interno delle nostre guide all’acquisto e anche in questa focalizzata sul miglior tablet 8 pollici del mercato. Questa volta vi consigliamo di prendere in considerazione il Lenovo Tab 4, diretto discendente della passata generazione – Tab 3 – da cui eredita alcune caratteristiche. Quali? Certamente la compattezza, il prezzo contenuto e l’ottimo rapporto qualità/prezzo. Infatti, come avremo modo di vedere all’interno di questa guida, i tablet da 8 pollici sono spesso scelti come prodotti per guardare contenuti video, leggere, navigare sul web o semplicemente per restare in contatto con amici e parenti.

Il Tab 4 monta un pannello da 8 pollici a risoluzione HD da 1280 x 800 pixel; non è certamente il pannello più definito presente in circolazione, ma permette di fare un po’ di tutto senza avere troppi rimpianti di display a risoluzione maggiore. Inoltre, non dobbiamo dimenticare che, nonostante il prezzo contenuto, troviamo la presenza di due speaker Dolby Atmos capaci di garantire un ascolto sopra la media.

Al suo interno trova posto un processore Snapdragon 425, quad-core da 1.4 GHz, affiancato da 2 GB di RAM e 16 GB di storage espandibili tramite micro SD. Quello che rende il Tab 4 un tablet da prendere in considerazione è la presenza di Android Nougat 7.1.1 così come un modulo LTE 4G per navigare su Internet anche in assenza di una rete Wi-Fi. È un tablet perfetto per un utilizzo misto, spensierato, soprattutto se affiancato ad un dispositivo principale più prestante.