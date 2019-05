Miglior tablet da 7 pollici: compatti, leggeri e portatili

Amazon Fire 7 2017

Iniziamo la nostra ricerca del miglior tablet 7 pollici partendo da Amazon e dalla sua serie “Fire“. Il Fire 7 2017, versione leggermente migliorata rispetto all’anno scorso, è ovviamente un tablet con un display LCD IPS da 7 pollici con risoluzione da 1024 x 600 pixel. La cosa che bisogna tenere bene a mente per questo particolare tablet e per tutti gli altri che troviamo all’interno di questa guida, è che molti produttori hanno iniziato a spostare la loro attenzione verso display con risoluzioni e specifiche ben migliori.

Infatti, è ben più semplice trovare dispositivi con display da 8″ e risoluzioni HD o Full HD di quanto non sia possibile sui tablet da 7 pollici. Nonostante questo, anche risoluzioni come quella del Fire 7 2017 permettono di leggere, navigare su internet, giocare o guardare qualche film in tutta comodità. Bisogna tenere in considerazione che la dimensione, più che il display in sé, va a premiare anche la maneggevolezza del prodotto.

Sebbene l’interfaccia può ricordare il sistema operativo Android, bisogna tenere a mente che tutta la gamma dei tablet Amazon si basa su Fire OS (in questo caso disponibile nella versione 5). Fire OS non è altro che una robusta personalizzazione del sistema operativo mobile sviluppato da Google. Nonostante questo, Fire OS ha alcune particolarità che lo differenziano profondamente da Android; prima di tutto non abbiamo la presenza del Play Store (volendo si può installare con qualche scorciatoia, basta cercare su Google per scoprire come si fa), secondariamente l’intera gestione dell’interfaccia è stata sviluppata per permettere all’utente di raggiugnere rapidamente le pagine dello store di Amazon per effettuare l’acquisto di applicazioni, libri, film e tanto altro.

Anche se l’hardware può sembrare “castrato” rispetto a quello che siamo abituati a vedere su altri tablet, uno dei vantaggi di scegliere il Fire 7 2017 risiede nella grande reattività del prodotto. Proprio come potremmo trovare in un qualsiasi prodotto Apple, il cui hardware si muove a braccetto con il software, l’azienda di Bezos ha imboccato la stessa strada. Il SoC è un MediaTek MT8127 quad-core da 1.3 GHz con GPU Mali-450 MP4 ed è accompagnato da 1 GB di RAM.

Lo storage è da 8 GB facilmente espandibile tramite micro SD (vi consigliamo di dare un’occhiata alla nostra guida sulla migliore micro SD per scegliere il modello più adatto alle vostre esigenze) mentre le fotocamere sono da 2 e 0,3 MP – rispettivamente posteriore ed anteriore. Il Fire 7 2017 è uno dei miglior tablet 7 pollici al momento presenti sul mercato. È economico, robusto, scattante, permette di giocare, guardare film, navigare, leggere, il tutto senza alcun tipo di problema. È indirizzato a chi necessita di un tablet senza grosse pretese, capace di fare lo stretto indispensabile senza alcun tipo di complicazioni.

Vi consigliamo di dare un’occhiata alla nostra recensione Amazon Fire 7 2017 per scoprire tutte le qualità del piccolo tablet. In aggiunta, il nuovo servizio Amazon Prime Reading (legato ad Amazon Prime), vi permette di leggere centinaia di libri e fumetti comodamente dal vostro tablet. Potrebbe essere l’occasione perfetta per regalarvi questo piccolo gioiellino.